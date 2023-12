Alonso: Aston Martinit ootab ees keerukas periood

Mullu suvel Aston Martini võistkonnaga liitunud Alonso teenis lõppenud hooajal kaheksa poodiumikohta, millest kolm olid teisel astmel. 42-aastase vormeliässa sõnul läks tema esimene hooaeg uue võistkonnaga oodatust veidi paremini.

"Aga nüüd algab tõeline katsumus. Esimene samm - ma ei ütle, et tippkonkurentsis olla on lihtne - aga esimese viie seas lõpetamise üle võib ka vahel rõõmu tunda. Me nägime, kui palju AlphaTauri aastaga arenes. Ütleme nii, et kümne seas olemine on kõige lihtsam samm," ütles Alonso.

42-aastane vormeliäss tegi küll soliidse hooaja, kuid tema tiimikaaslane Lance Stroll ühtegi korda poodiumil ei lõpetanud. Meeskond jäi eelmisel hooajal seitsmendaks, sel hooajal lõpetasid nad aga võistkondade arvestuses viienda kohaga.

"Nüüd algab Aston Martini jaoks keerukas periood. Järgmised kaks või kolm aastat tuleb leida see lisakäik, luua midagi, midagi kellelgi teisel sel hetkel pole. Tuleb olla innovatiivne," sõnas Alonso. "See on võib-olla meie suurim küsimärk ja ega kellelgi seda vastust praegu pole."

Hispaanlane ütles, et võistkond õppis hooaja käigus võistlusautode kohta palju, kuid edaspidi tuleb kohanemisvõime ikkagi tähtsale kohale asetada. "Meil on selged märgid, et mõned osad meie autost ei olnud piisavalt head. Meil oli boksipeatustes kohati erinev filosoofia, kuidas autost maksimum välja saada," sõnas Alonso.

"Aga need asjad muutuvad väga kiiresti. Ma ei tea, kas kellelgi on maagilist retsepti auto arendamiseks. Asjad, mida sa arvad ja usud praegu, võivad kuue kuu pärast boksipeatuses täiesti teistmoodi välja näha. Me peame arengutel silma peal hoidma," lisas kahekordne maailmameister.

Aston Martin lõpetas sel hooajal võistkondade arvestuses viienda kohaga, Alonso jäi pilootide arvestuses neljandaks. Vormel-1 sarja hooaeg algab märtsis.