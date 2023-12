Sikk unistab Dakari ralli esikümnest: ega me mune ja piima vedama ei lähe

Kogenud autoralli kaardilugeja Sikk võttis eelmisel aastal vastu uue väljakutse ning võttis koha sisse tugeva leedulase Vanagase kaardilugejana. Vanagas on parimal juhul tulnud Dakaril 11. kohale (2019. aastal), kuigi mullu tuli neil pärast üle katuse veeremist ja Vanagase vigastada saamist katkestada juba neljandal katsel, kirjutab Postimees.

Kuigi Sikk pole Dakaril veel finišissegi jõudnud, siis kogenud Vanagasega on nad pannud eesmärgiks koha esikümnes. "Selle pealt, mis ma eelmine kord kogesin ütlen, et kui kõik läheb hästi ja meil on minimaalselt ebaõnne ja teeme vähe vigu, neid tuleb tahes-tahtmata sisse, siis ideaalis on kohad kümme kuni 15 võimalikud. Esimene siht on muidugi finišisse jõuda, aga kui suuri vigu ei tule, siis peaks tulemus olema. Ega me päris mune ja piima ei vedama ei lähe, arvas Sikk.

Vanagas ja Sikk võistlevad Toyota Hiluxiga T1+ kategoorias.

