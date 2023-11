Kuldar Sikk: Dakari jaoks ei saa kunagi valmis olla

Nagu eelmiselgi aastal, on ka tänavu Leedu rallimehe Benediktas Vanagase kaardilugejaks Dakari rallil eestlane Kuldar Sikk. Teisipäeval esitlesid mehed Toyota Gr Hilux autot, millega 5. jaanuaril asutakse Saudi Araabias Dakari rallil võistlema.

Uus auto eelmise aasta mudelist oluliselt ei erine, nokitsetud on natuke mootori esiosa kallal ja vedrustuses on tehtud peenhäälestust.

"Kui keegi küsib, kas ma olen Dakariks valmis, siis võin julgelt öelda, et Dakar on meie jaoks valmis. Meie Dakari jaoks ei saa kunagi valmis olla," nentis Sikk. "Eelmine aasta andis selle kogemuse, et tuleb võtta rahulikult, tuleb jääda rahulikuks, see on pikk võistlus, hoopis teise iseloomuga kui ralli."

Vanagas ja Sikk on sel aastal saanud kätt harjutada Euroopa maastikurallidel ja loodavad ka enne Dakari ralli algust Saudi Araabias kaks päeva testida. Eelmisel aastal pidid nad ralli neljandal kiiruskatsel katkestama, seekordne peaeesmärk on kindlalt finišisse jõuda.

"Teha head tulemust ei ole keeruline, aga Dakari kõige tähtsam hea tulemuse eeldus on see, et sa jõuad finišisse," arutles Sikk. "Ehk siis kõigepealt tuleb jõuda elusalt ja tervelt autoga finišisse ja siis on ka kindlasti tulemus olemas. Mingeid illusioone siin tegema ei hakka, vaatame, kuidas võistlus kulgeb."

Eestist lähevad Dakarile ka Urvo Männama ja Risto Lepik, kes eelmisel korral katkestasid 11. etapil.