Kokku kukkunud Walesi koondislane hakkab kasutama südamestimulaatorit

29-aastane kaitsja kukkus laupäevase mängu teisel poolajal kokku, mäng jäeti veidi pärast seda pooleli ning mängitakse hiljem täies mahus uuesti.

Luton Town teatas neljapäeval, et Lockyer on haiglast välja kirjutatud. "Meil on hea meel teada anda, et Tom on taastusravi alustanud oma kodus. Teisipäeval paigaldati talle südamestimulaator, mis peaks laupäevase intsidendi kordumise ära hoidma," kirjutas klubi pressiteates.

Ühtlasi teatas Luton, et Lockyeri nädalavahetusel tabanud terviserike on erinev kodade virvendusarütmia tagajärjel juhtunud episoodist, mis leidis aset tänavu mais Lutoni ja Coventry City vahelises esiliiga play-off'is.

Tippmängijatest kasutavad südamestimulaatorit näiteks viimasel EM-finaalturniiril südameseiskumise üle elanud Taani täht Christian Eriksen ning Hollandi koondidslane Daley Blind.