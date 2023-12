Inglismaa kõrgliigaklubi kapten kukkus mängu ajal kokku, matš jäeti pooleli

Elijah Adebayo viis külalismeeskonna laupäevases mängus juba kolmandal minutil juhtima, 58. minutil viigistas seisu Bournemouthi ründaja Dominic Solanke. Luton oli vaevalt jõudnud palli uuesti mängu panna, kui nende kapten Tom Lockyer jäi oma väljakupoolel liikumatult murule lebama.

Mõlema meeskonna mängijad jäid esialgu väljakule, aga siirdusid kuus minutit hiljem tagasi riietusruumi ning veidi pärast seda jäeti kohtumine ka ametlikult pooleli. BBC teatel oli Walesi koondislane väljakult kanderaamil lahkudes teadvusel.

Luton teatas õhtul, et mängija seisund on stabiilne. "Meie meditsiiniline personal kinnitab, et Tom Lockyeri süda seiskus väljakul, kuid väljakult lahkumise hetkeks oli ta kontaktivõimeline. Seejärel sai ta staadionil edasist arstiabi, mille eest täname mõlema võistkonna meditsiinilist personali. Tom viidi edasi haiglasse ja võime kinnitada, et ta on stabiilses seisundis," kirjutas klubi.

Seejuures on tõsine terviserike Lockyeri tabanud varemgi: tänavu mais kukkus ta kokku Lutoni ja Coventry City vahel toimunud esiliiga play-off-finaalis. Selle tagajärjel tehti keskkaitsjale südameoperatsioon, kuid ta lubati juunis taas platsile.