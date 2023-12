Kalev/Cramo kunagine abitreener võtab üle Leedu koondise juhtimise

Leedu korvpalliliit teatas, et 2025. aasta EM-valiksarjas juhendab rahvuskoondist senine abitreener ja Vilniuse Rytase juhendaja Giedrius Zibenas.

39-aastane Zibenas on ametis ainult EM-valiktsükli jooksul. Senine loots Kazys Maksvytis naaseb peatreeneritoolile EM-finaalturniiriks, seda mõistagi eeldusel, et Leedu kvalifitseerub finaalturniirile.

"Kuna klubihooaja jooksul pole Kazys Maksvytisel võimalik end täielikult rahvuskoondisele pühendada, otsustasime selle vastutuse EM-valikmängudeks anda üle Giedrius Zibenasile. Me usaldame teda ja loodame, et see samm annab meile vajaliku stabiilsuse," ütles Leedu korvpalliliidu president Vydas Gedvilas.

Zibenas on Eesti korvpallifännidele tuttav 2017/18 hooajast, kui ta töötas BC Kalev/Cramos abitreenerina. Kalev tuli tol hooajal peatreener Donaldas Kairyse juhendamisel Eesti meistriks.

Leedu loositi EM-valiksarjas H-alagruppi, kus vastasteks on Eesti, Poola ja Põhja-Makedoonia. Esimese mängu peab Leedu 23. veebruaril Poola vastu ja kolm päeva hiljem minnakse Tallinnas Unibet Arenal vastamisi Eestiga.