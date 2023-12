TalTech marssis kindla võiduga karikafinaali

TalTech võitis kodusaalis peetud avamängu Rae Spordikool/Viastoni vastu 3:0 ja kolmapäevane korduskohtumine lõppes samuti ülikoolinaiskonna 3:0 (25:19, 25:13, 25:22) võiduga. TalTechi resultatiivseimad olid Dzintra Lember ja Marily Lass, kes mõlemad kogusid üheksa punkti. Rae poolelt märgiti Silvia Pertensi arvele 11 silma.

"Liiga lihtsalt see nüüd küll ei tulnud. Pidime ikkagi pingutama. Andsime endast sada protsenti ja oli näha, et pingutasime kõvasti rohkem võrreldes selle mänguga, mis me siin eelmisel nädalavahetusel Balti liiga raames mängisime," rääkis TalTechi Karolina Kibbermann.

Finaalis hakkab TalTech kaitsma eelmise aasta tiitlit. "Favoriidikoorem on tegelikult pigem pingeline. Me kindlasti ei saa finaalile vastu minna kerge jalaga. Peame andma endast kõik ja näitama koha kätte," lisas sidemängija.

Avamängust 3:2 võidu kaasa võtnud TBD Pharmatech/Kastre sai teise poolfinaali korduskohtumises 3:1 (25:23, 17:25, 25:15, 25:11) jagu esiliiga naiskonnast Dorpat/Tartu vald/TKSK-st. Kastre eest küündis kahekohalise punktisummani neli naist: Elina Lebedeva kogus 17, Kadi Kalm 15, Kairin Tammel 14 ja Lill Kandimaa 12 punkti. Kaotajate parim oli 16 punktiga Laura Laas.

Meeste ja naiste karikavõistluste finaalid mängitakse 16. detsembril Pärnus. Meeste finaalis võtavad omavahel mõõtu Selver/TalTech ja tiitlikaitsja Tartu Bigbank.