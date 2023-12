Ilves kolmanda koha toonud hüppest: sada protsenti pole, aga olen lähedal

"Ma olen päris rahul, sest tunnen, et hüpped hakkavad tehniliselt järjest paremaks minema. Vabadust on," rääkis Ilves. "Sada protsenti veel pole, aga olen päris lähedal."

Ala valitseja Jarl Magnus Riiber saavutas murdmaasõiduks võimsa edu, kui alustab teise koha saanud Ryota Yamamotost 56 sekundit varem. Ilves saab rajale 1.16 pärast Riiberi starti.

"Jarl on eest ära, aga teised on sõidetavad ja ma ei tea, kuidas Yamamoto vorm ka on. Saan rahulikult alustada ja loodetavasti tuleb hea pundisõit," kommenteeris Ilves.