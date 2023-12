Bannikova vajalikust väravast: imeline tunne!

"Väga lahedalt, kiirelt lahti mängitud aut, vastased polnud valmis. Vladalt löögikatse, teine pall mulle ja ma kõksasin sisse: imeline tunne!" kirjeldas Bannikova väravaolukorda.

"Mäng oli üldiselt päris keeruline, Kasahstan oskas meie käigud kinni panna, jäime tegelikult mingites momentides surve alla, aga võistkondlikult võitlesime õnneks nii hästi, et vastastel ohtlikke olukordi ei tulnud," lisas ta.

Kolmanda järjestikuse võidu teeninud Eestil on sarnaselt grupi liidrile Iisraelile kümme punkti, teisipäeval mängitakse omavahel grupi võidu nimel. Otse B-divisjoni pääsevad alagruppide võitjad, üleminekumängudele saavad kolm parimat teise koha saavutanud naiskonda. Eesti ongi selles arvestuses praegu Läti ja Bulgaaria järel kolmas, aga meid ohustavad Montenegro ja Luksemburg.

"Rahule võib jääda sellega, et saime kolm punkti," tõdes koondise kaaspeatreener Sirje Kapper. "Kelly Rosenilt koondises 75 mängu, see on suur saavutus. Need asjad jäävad kindlasti meelde."