Pärnu sai Prometeilt kindla kaotuse, TalTech alistas kodus Liepaja

Prometei asus kohtumist koheselt juhtima ning ei loovutanud Pärnule eduseisu terve avaveerandi vältel, kuid teisele veerandile mindi Prometei minimaalsel eduseisul.

Teisel veerandil läks Pärnu esimest korda kohtumist juhtima ning saavutas neljapunktilise edu, kuid Prometei lõpetas veerandi 20:3 spurdiga ning läks vaheajale 13-punktilise eduga. Kolmanda veerandi lõpuks paisus valitseva meistri edu lausa 25 punktile ning Prometei teenis võõrsil 80:49 (17:16, 20:8, 20:8, 23:17) võidu.

Prometei eest viskas Robert Gray Jr 17 silma, nii Ondrej Balvin kui Ronald March skoorisid 16 punkti. Balvin lisas veel üheksa lauapalli. Pärnu eest oli resultatiivseim Menno Dijkstra 12 punktiga, kahekohalise punktisummani jõudis veel Troy Barnies, kes lõpetas kohtumise 11 silmaga.

Laupäeval teenis TalTech/Optibet enda hooaaja seitsmenda võidu, kui sai koduväljakul Liepajast jagu. TalTech saavutas tasavägise avapoolaja lõpuks neljapunktilise edu ning jäi kolmandal veerandil korra veel kaotusseisu, kuid ei vaadanud siis enam tagasi. Otsustavale veerandile mindi juba Eesti klubi kümnepunktilise eduseisuga, kohtumise lõpuks jäi tabloole seis 89:68 (17:20, 23:16, 23:17, 26:15).

TalTechi resultatiivseim oli Kasper Suurorg, kes lõpetas mängu 18 punkti, kaheksa resultatiivse söödu ning nelja lauapalliga. Ran Andre Pehka lisas 13 punkti, nii Taavi Jurkatamm kui Patrik Saal panustasid 12 punktiga. Liepaja parim oli Klavs Dubults, kes panustas 14 punkti ja kaheksa lauapalliga.

TalTech on kümnest mängust võitnud seitse ning asub Eesti-Läti ühisliigas viiendal tabelireal. Pärnu on võitnud viis kohtumist ning on pärast üheksat mängu kaheksandal tabelireal. Kalev/Cramo on võitnud kõik kaheksa kohtumist, teisel kohal on ühe kaotuse saanud Prometei.