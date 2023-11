Eesti jalgpallikoondis lõpetas valiksarja kodumängud kaotusega Austriale

Esimesel poolajal jäi Eesti koondis 0:2 kaotusseisu. 25. minutil viis Konrad Laimer külalised 1:0 juhtima, tabamusele eelnes austerlaste hea söödumäng, otsustava palli lükkas Laimerile Xaver Schlager. Teise värava lõi 39. minutil David Alaba nurgalöögi järel peaga Philipp Lienhart.

Eesti võinuks aga ise kohtumist juhtima asuda, sest viiendal minutil leidis Georgi Tunjov suurepäraselt tagumise posti juures vabaks jäänud Vlasi Sinjavski, aga Eesti koondislane saatis palli mõnelt meetrilt üle värava.

Teist poolaega alustas initsiatiivikamalt taas Austria koondis, aga väravani ei jõutud. Poolaja keskel sai ka Eesti koondis pisut ründama, kuid nii häid momente nagu oli kohe kohtumise alguses Sinjavskil, enam ei tekkinud.

60. minutil sekkus vahetusest ründaja Oliver Jürgens, kelle jaoks oli tegemist debüüdiga Eesti täiskasvanute koondises.

Eesti koondise kapten Karol Mets ei usu, et väravavaegus tuleks enesekindluse puudumisest. "Halvad resultaadid on jalgpalli lahutamatu osa. Sellega peab tegelema," lausus Mets ERR-ile. "Ma selle taha küll ei poeks. Ma arvan, et asi on selles, et vajame täna rohkem väravavõimalusi, et väravat lüüa."

Eesti koondise eest olid Austria vastu platsil mitmed väga noored mängijad. Kuidas see kooslus kokku sobis? "Ma arvan, et väga hästi sobis kokku," vastas Mets. "Meeskond oli tubli ja pingutas, olime agressiivsed. Soorituse ja pingutuse mõttes kõigi ees müts maha."

Teises sama valikgrupi kohtumises alistas Aserbaidžaan kodus ootamatult kindlalt Rootsi koondise 3:0 (3., 89. Emin Mahmudov, 6. Renat Dadašov).

Just võõrsil Rootsi vastu Eesti koondis valiksarja lõpetabki. "Kindlasti tahavad nad selle valikgrupi võiduga lõpetada," sõnas Mets. "Tuleb anda endast maksimaalne pingutus."

Tabeliseis F-grupis: 1. Austria 19 punkti (8 mängust), 2. Belgia 17 (7), 3. Rootsi 7 (7), 4. Aserbaidžaan 7 (7), 5. Eesti 1 (7).

Eesti - Austria 0:2

Tegemist on Eesti jalgpallikoondise viimase kodumängu ja Austria jalgpallikoondise viimase valiksarja kohtumisega üldse. F-alagrupis on asjad edasipääsemise osas juba ka selged, valikturniiri kaudu on pilet finaalturniirile olemas Belgial ja Austrial.

Eesti kohtus Austriaga tänavu märtsis valiksarja avamängus ja läks Linzis peetud mängus Rauno Sappineni 25. minuti väravast 1:0 juhtima. Teisel poolajal õnnestus Austrial siiski kohtumine oma kasuks pöörata ja 88. minuti tabamusest 2:1 võita.

Sappinen on löönud Eesti koondise ainsad kaks väravat selles valiksarjas, aga hetkel on ta pika vigastuspausi tõttu eemal. Eelmises neljas kodumängus ei õnnestunud Eestil tabamuseni jõuda ja nüüd Austria vastu on viimane võimalus ka Lillekülas skoorida.

Vigastuse tõttu jäävad koondisest eemale Konstantin Vassiljev, Taijo Teniste, Rauno Sappinen, Markus Soomets, Marco Lukka ja Erko Jonne Tõugjas. Poolkaitsja Mattias Käit peab selle aasta valikmängudes saadud kolme kollase kaardi tõttu jätma vahele kohtumise Austria vastu. Koosseisu kuulub ründaja Oliver Jürgens, kes võib meeste koondise eest kirja saada debüütmängu.

Vikerraadios algab Eesti ja Austria mängu otseülekanne kell 19.05. Kommenteerivad Johannes Vedru ja Ivar Lepik.

Eesti jalgpallikoondis lõpetab EM-valiksarja kolm päeva hiljem ehk 19. novembril võõrsil Rootsi vastu.

Eesti koondise koosseis mänguks Austriaga:

Väravavahid

12 Karl Jakob Hein (13.04.2002) – Arsenal FC (ENG) 25/0

1 Matvei Igonen (02.10.1996) – Pazardžiki Hebar 1918 (BUL) 14/0

22 Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 2/0

Kaitsjad

18 Karol Mets (16.05.1993) – FC St. Pauli (GER) 89/0

16 Joonas Tamm (02.02.1992) – Plovdivi Botev (BUL) 55/4

3 Artur Pikk (05.03.1993) – Opole Odra (POL) 54/1

2 Märten Kuusk (05.04.1996) – Ujpest FC (HUN) 28/0

13 Maksim Paskotši (19.01.2003) – Zürichi Grasshopper (SUI) 22/0

15 Michael Lilander (20.06.1997) – Tallinna FC Flora 16/0

13 Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 11/1

19 Edgar Tur (28.12.1996) – Tallinna FCI Levadia 2/0

Poolkaitsjad ja ründajad

10 Sergei Zenjov (20.04.1989) – Tallinna FC Flora 110/17

8 Henri Anier (17.12.1990) – Lee Man (HKG) 90/22

23 Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – FC Slovacko (CZE) 30/0

17 Martin Miller (25.09.1997) – Tallinna FC Flora 29/2

20 Markus Poom (27.02.1999) – Shamrock Rovers (IRL) 19/0

7 Georgi Tunjov (17.04.2001) – Pescara Calcio 1936 (ITA) 14/0

21 Bogdan Vaštšuk (04.10.1995) – FK Voždovac (SRB) 13/0

5 Rocco Robert Shein (14.07.2003) – FC Dordrecht (NED) 7/0

14 Martin Vetkal (21.02.2004) – AS Roma (ITA) 2/0

11 Alex Matthias Tamm (24.07.2001) – Nõmme Kalju FC 1/0

9 Oliver Jürgens (10.05.2003) – Ujpest FC (HUN) 0/0

Peatreener: Thomas Häberli

Abitreenerid: Norbert Hurt, Ervin Gashi

Väravavahtide treener: Mart Poom

Kehalise ettevalmistuse treener: Michael Müller

Videoanalüütik: Ants Jaakson

Arst: Kaspar Rõivassepp

Füsioterapeudid: Marius Unt, Helvis Trääder, Ott Meerits Kokk: Peeter Pihel Fotograaf: Liisi Troska

Pressiesindaja: Eva Nõmme

Varustajad: Merily Toom, Timo Künnapas

Mänedžer: Miko Pupart

Austria koondise koosseis mänguks Eestiga:

Väravavahid

1 Alexander Schlager (01.02.1996) – Salzburg 12/0

13 Patrick Pentz (02.01.1997) – Brøndby IF (DEN) 4/0

12 Tobias Lawal (07.06.2000) – LASK 0/0

Kaitsjad

8 David Alaba (24.06.1992) – Real Madrid (ESP) 103/15

5 Stefan Posch (14.05.1997) – Bologna (ITA) 26/1

2 Maximilian Wöber (04.02.1998) – Borussia Mönchengladbach (GER) 19/0

15 Philipp Lienhart (11.07.1996) – Freiburg (GER) 17/0

3 Kevin Danso (19.09.1998) – Lens (FRA) 15/0

16 Phillipp Mwene (29.01.1994) – Mainz 05 (GER) 8/0

Poolkaitsjad

9 Marcel Sabitzer (17.03.1994) – Borussia Dortmund (GER) 75/16

10 Florian Grillitsch (07.08.1995) – TSG Hoffenheim (GER) 40/1

4 Xaver Schlager (28.09.1997) – RB Leipzig (GER) 39/3

19 Christoph Baumgartner (01.08.1999) – RB Leipzig (GER) 32/10

20 Konrad Laimer (27.05.1997) – FC Bayern München (GER) 30/3

17 Florian Kainz (24.10.1992) – FC Köln (GER) 26/1

6 Nicolas Seiwald (04.05.2001) – RB Leipzig (GER) 18/0

18 Romano Schmid – Bremeni Werder (Saksamaa) 5/0

23 Manprit Sarkaria (26.08.1996) – Sturm Graz 1/0

22 Matthias Seidl (24.01.2001) – Rapid Wien 1/0

Ründajad

7 Marko Arnautović (19.04.1989) – Inter Milan (ITA) 110/36

11 Michael Gregoritsch (18.04.1994) – SC Freiburg (GER) 49/12

21 Saša Kalajdžić (07.07.1997) – Wolverhampton Wanderers FC (ENG) 17/4

14 Maximilian Entrup (25.07.1997) – TSV Hartberg 0/0

Peatreener: Ralf Rangnick