Vetkali mänguvalmidus sattus küsimärgi alla

Neljapäevases mängus Austriaga pealtvaatajate poolt Eesti koondise parimaks mängijaks valitud 19-aastase poolkaitsja Martin Vetkali valmidus Rootsi vastu platsile minna on päev enne kohtumist küsimärgi all.

Eesti meeste jalgpallikoondis kohtub pühapäeval aasta viimases EM-valikmängus võõrsil Rootsiga, kuid külmetada saanud Vetkal võib kõrvale jääda. "Peaaegu kõik on terved. Martin Vetkal pidi kahjuks hotelli jääma ja täna meeskonnaga koos ei harjuta," vahendas Soccernet.ee peatreener Thomas Häberli sõnu.

Häberli valikus on tagasi võistluskeelust vabanenud Mattias Käit, kes on ühtlasi kõige loogilisem Vetkali asendaja. "Mattiase naasmine on väga hea uudis, aga kui nüüd Austria vastu hästi mänginud Martin rivist langeb, siis on mul kahjuks valikuid vähem," sõnas Häberli.

Eesti pidi neljapäeval tunnistama Austria 2:0 paremust ning tegi Rootsi mängu eel koosseisus ühe muudatuse, asendades vigastada saanud Rocco Robert Sheini koondist kümnel korral esindanud Mark Oliver Roosnuppuga. Vigastuse tõttu jäävad koondisest eemale ka Konstantin Vassiljev, Taijo Teniste, Rauno Sappinen, Markus Soomets, Marco Lukka ja Erko Jonne Tõugjas.

Meeste koondise aasta viimane EM-valikmäng toimub pühapäeval Stockholmis Friends Arenal ning saab Eesti aja järgi alguse kell 19.