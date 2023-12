USA uisutäht üllatas GP-finaalis ajaloolise hüppega

Mullu Tallinnas juunioride maailmameistriks kroonitud Malinin sooritas eelmisel hooajal läbi aegade esimese uisutajana võistlusel neljakordse axel'i, kuid rääkis kuu aega tagasi, et ei kavatse sel hooajal hüpet proovida.

"Eksimus neljakordsel axel'il võib tuua vähem punkte kui puhas kolmekordne axel, seetõttu otsustasin, et sel hooajal ma neljakordset ei proovi," teatas Malinin novembri keskel Jaapani meediale. "Mõtlesin, et viin meie spordiala uutesse kõrgustesse ja arendan seda, inspireerin ka teisi uisutajaid. Aga kui kohtunikud seda ei hinda, pole see vist seda riski väärt," lisas ta siis.

Neljapäeval sai Malinin GP-finaaletapil aga esimeseks iluuisutajaks, kes sooritanud neljase axel'i lühikavas. Tehniliste elementide poolest oli Malinini lühikava läbi aegade raskeim, kuigi üks kohtunik hindas ajaloolist hüpet sooritushindega -5.

Malinini lühikava, neljakordne axel videos alates 0.50-st:

"Tulin siia kõiki üllatama," rääkis Malinin võistluse järel. "Mu õlgadel oli palju pinget. Olen seda [neljakordset axel'it] palju harjutanud ning olen sellega treeningutel hakkama saanud. Loomulikult oli maandumise järel publiku reaktsiooni kuulmine suurepärane tunne."

Malinin parandas oma senist lühikava isiklikku rekordit ühe punktiga, kogudes 106,90 silma. 0,88 punktiga kaotab talle kahekordne maailmameister Shoma Uno, olümpiahõbedal Yuma Kagiyamal on lühikava järel 103,72 punkti. Talle järgnevad Kao Miura (94,86) ja prantslased Kevin Aymoz (93,20) ning Adam Siao Him Fa (88,36).