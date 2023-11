"Spordipühapäevas" tutvustati noorsportlastele mõeldud töövihikut

Töövihik nimega "Tere tulemust!" on välja antud kirjastuse Maurus poolt ning pakub põhikooli- ja gümnaasiumiealistele sportlastele erinevaid harjutusi ja ülesandeid, et enda eesmärke paremini mõtestada ning püstitada.

"Ajalugu algas eelmisel aastal, kui viisin läbi valikkursust riigigümnaasiumile seoses spordipsühholoogiaga. Seal mõnes mõttes mind jahmatas, kui palju on noortel sportlastel juba väljakutseid olnud. Nad on nii paljudest raskest olukordadest läbi tulnud, vigastuspausidega seotud ja mõjutatud neist," selgitas Kivinukk Vikerraadiole. "Siis selle kursuse raames tegime erinevaid töölehti ja tundus, et need küsimused kõnetasid noori. Nendest töölehtedest valmis töövihik."

Töövihik koosneb peamiselt kirjutamisülesannetest. "Kirjutamise roll on hästi sageli, et mõtestada ja aeglustada ajuprotsessi. Kirjutamine aitab seda välja kanaliseerida või mõtestada. Kirjutamine on tore alternatiiv ka mobiiliekraanile. Kujutasin ette, et noorsportlased saavad seda kasutada näiteks ka reiside ajal või treeninglaagrite ajal sedalaadi materjali," ütles autor.

Lisaks vigastustele ja eesmärkide püstitamisele räägib töövihik veel muuseas sisekõnest ja muusikast. "Sisekõne jälgimine, sisekõne ümberkujundamine. Negatiivsest positiivseks, see on olulise väärtusega. Muusika kasutamine, et just olla teadlik ja tark valija. Mitte lihtsalt, et panen juhuslikult taustaks mingi erineva muusika, vaid mõjutan enda meeleolu, enda enesetunnet ja enda sooritust," ütles Kivinukk.

"Spordipühapäevas" räägiti veel Eesti meeste käsipallikoondisest ning Käärikul aset leidnud liikumisharrastuse konverentsist.