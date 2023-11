Õpetaja Treiberg olukorrast koondises: meile on antud vabadus katsetada

Kostivere koolis klassiõpetajana tahvli ees seistes saab Treiberg oma õpilastele erinevaid aineid õpetades tuua palju näiteid jalgpallist. Selles koolis tunneb ta end kui kala vees, sest on sama kooli vilistlane.

"Hästi-hästi oluliseks pean ühtekuuluvust ja tiimitunnetust. Ja igas õppimises. Vahet pole, kas õpid jalkat või eesti keelt," lausus Treiberg ERR-ile. "Hästi oluline on protsessist aru saada, et kõik ei tule kohe välja. Mõnel läheb rohkem, mõnel vähem aega, aga kui sa pingutad, siis mingi hetk tuleb. Sellele olen kaks aastat hästi palju rõhku pannud."

Kui ERR-i kaamera tunnis käis, arutasid Emma teise klassi õpilased, kes ja kuidas saab neid mure või raskuse korral aidata. Klassiruumi tagaseinal võis näha õpilaste tehtud pilte koos motivatsioonilausetega nagu "ma ei saa alla" või "ma saan õpitud". Selle idee tõi ta klassiruumi koondise treeningutelt, kus peatreenerite soovil koostati mängijate mõtetest suur ergutuskaart.

"Koondises küsiti, mida enne mängu mõtleme, mis toob hea enesetunde," selgitas Treiberg. "Kohe tõin selle siia klassiruumi, sest see läks teemaga nii hästi kokku. Tegime samamoodi need plakatid. Lapsed said öelda lause, mida nad mõtlevad või ütlevad endale, kui on väga raske. Sellega hästi klappis."

22-aastane ründaja Emma Treiberg avas oma väravatearve koondises Euroopa Rahvuste liiga mängudes Armeenia vastu ja nüüd on tema kontol kolm väravat ja 34 mängu. Tänaste peatreenerite käe all mängib koondis palliga senisest julgemamalt, osavamalt ja ründavamalt.

"Ma arvan, et see on paljuski selle tõttu, et meile on antud mingis osas vabadus. Julgus proovida ja katsetada. Muidugi on oma taktikalised printsiibid, millest peame kinni hoidma, aga seal hulgas on ka omajagu vabadust, mis annabki julguse proovida ja teha. Oleme nüüd suutnud näidata seda, milleks me tegelikult oleme võimelised. Minu arvates jäid varasemalt meie oskused kuhugi varju."

Kolmandat aastat koolis õpetajana töötava ründaja sõnul on koondise enesekindlust oluliselt tõstnud tasavägiseid mänge pakkuv Rahvuste liiga.

"Kui mina mõtlen enda koondise ja noortekoondise karjääri peale, siis ma olen liiga palju mänginud vastastega, kellega meil ei ole suurt midagi peale hakata," lausus Treiberg. "Kui saame päriselt minna mängule tundega, et me sealt ka midagi kätte saame ja midagi saavutada saame, siis tõuseb ka enesekindlus."