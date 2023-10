Põnevusmäng viis tiitlikaitsja ragbi MM-il võõrustajate arvelt poolfinaali

Prantsusmaa ja Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelises põnevas veerandfinaalis sooritati esimese 31 minutiga kuus try'd ning nii BBC kui ITV nimetasid mängu esimest poolaega MM-ajaloo üheks säravaimaks. Võõrustajamaa haaras teise poolaja alguses kuuepunktilise edu, aga Eben Etzebethi try 67. minutil viis LAV-i 29:28 ette ja seda edu nad enam viimase veerandtunniga käest ei andnud.

"See on kolossaalne, gladiaatorlik ja uskumatu võit. Nad kaevusid sügavamale kui ükski Springboki [hüpikgasell, LAV-i ragbikoondise hüüdnimi] tiim on varem pidanud tegema," rääkis endine Lõuna-Aafrika koondislane Bryan Habana mängu järel.

"Teadsime, kui raske see kohtumine kodus mängiva Prantsusmaa vastu saab olema ja tahan neile nende saavutuste eest austust avaldada," sõnas LAV-i kapten Siya Kolisi. "Tahtsime seda võidu väga. Kiitus vahetusmeestele, kes tõid mängu muutuse, aga suurim kiitus fännidele, kes on kodus. Neil ei ole võimalik siin olla, aga videod sellest, kuidas koolides lauldakse meie nimesid... selle nimel me mängimegi. Mängime oma riigi nimel," lisas Kolisi.

Lõuna-Aafrika Vabariik kohtub 21. oktoobril toimuvas poolfinaalis Inglismaaga, kes oli oma veerandfinaalis 30:24 üle Fidžist. Neli aastat tagasi Jaapanis toimunud MM-il alistas LAV finaalis Inglismaa kindlalt 32:12.

Teises poolfinaalis kohtuvad päev varem Uus-Meremaa ja Argentina.