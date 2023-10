Eesti tuli Balti meistriks, Allase sai jagu Kivistikust

Võistluspäev lõppes meeste kaheksa kilomeetri jooksuga. Kui eelmisel aastal Lätis said Eesti mehed lausa kolmikvõidu, siis laupäeval jäi sellest napilt puudu. Osalejate seas polnud ka mullust võidumeest Leonid Latsepovit, kes teenib praegu kaitseväes.

Kaksikvõidu tõid Eestile Olavi Allase ja Kaur Kivistik. Kui paar nädalat tagasi samal rajal toimunud Eesti karikavõistlustel võitis kümne kilomeetri jooksu Kivistik, siis laupäeval oli distants veidi lühem ja kindla võidu sai hoopis Allase.

Kaheksa kilomeetrit läbis ta 24 minuti ja kaheksa sekundiga ning edestas Kivistikku 13 sekundiga. "Minu eesmärk oli täna medal saada. Võitu ma otseselt ei oodanud," lausus Allase.

"Peale teist ringi ehk poole peal panin natuke tempos juurde. Eesmärk oli vähemalt endale medalikoht ära kindlustada. Arvasin, et Kaur tuleb kaasa, aga üllatuseks sain mingi hetk ka Kaurist lahti. Kaks korda olen talle sel aastal Eesti krossijooksus kaotanud. Täna tuli võit ja see oli päris magus."

Kui Allase lõpetas magusa võiduga hooaja, siis Kivistik plaanib startida veel detsembris Euroopa meistrivõistlustel.

Ka naiste kuue kilomeetri jooks lõppes Järvakandis väikese üllatusega, sest mullune võitja ning Euroopa meistrivõistlusteks valmistuv Laura Maasik pidi tunnistama koondisekaaslase Helen Belli paremust. Kolm kahekilomeetrist ringi läbis Bell 24 minuti ja 48 sekundiga. Maasik lõpetas võitjast 20 sekundit hiljem.

"Ei oodanud seda endalt," lausus Bell. "Paar nädalat tagasi, kui karikas oli, siis tundus raske. Täna mõtlesin, et jooksen pigem teiste järele ja kestan kuni kestan, aga üllatavalt hästi kestsin. Eelmisel aastal olin samal võistlusel viies. Viiendaks esimeseks on hea edu."

Murdmaajooksu Balti meistrivõistlustel, mis toimusid kolmandat korda, selgub võistkondlik paremusjärjestus kaheksa jooksu kokkuvõttes. Omavahel võtavad mõõtu ka noored kolmes vanuseklassis. Juunioride ehk alla 20-aastaste sportlaste seas tulid Balti meistriks Morten Siht ja Mari Mai Ruus.