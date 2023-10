Tiimi omanik kiitis Martin Rumpi: tema suurt arengut on olnud vägev näha

Kuigi Euroopa Le Mansi sarjas õnnestus Porsche 911-ga kihutanud Martin Rumbil koos tiimikaaslaste Richard Lietzi ja Michael Fassbenderiga noppida vaid üks pjedestaalikoht ning laiemas avalikkuses jäävad meelde Hollywoodi näitleja sõiduvead, jääb tänavust hooaega saatma ka palju head.

Eelkõige oluliselt suurenenud vastutus ning sõiduaeg Euroopa tippsarjades ja Le Mansi 24 tunni sõidul, samuti tippsõitjatega võrreldav sõidukiirus. "Tema suurt arengut on olnud vägev näha. Ta tunneb radu, autot ja tiimi. Seda nägime ka tänavu ja olen tema esituste üle väga õnnelik," tunnustas Proton Competitioni tiimi omanik Christian Ried eestlast.

"Ma sain paremaks igati tipptasemel võidusõidus. Sõitsime Le Mansi, kus peaaegu tulime lõpuni, mina sain seal pikalt sõita. Võistlesime ka Nürburgringil, kus osalesime veel ühel 24 tunni sõidul ja saavutasime teise koha. Suutsin ikkagi korralikult kilomeetreid ja sõiduaega koguda," märkis Rump.

Sel nädalal testis Martin Rump Portugalis uhiuut Ford Mustang GT3 autot, mis debüteerib võistlussõidusarjades järgmisel hooajal. Kuigi Euroopa Le Mansi sari on kereautode maailmas täielik tipp, võiks järgmine suur samm olla sõitmine ülemaailmses FIA WEC võistlussarjas.

Eestlase tulevik peaks selguma mõne nädala jooksul. "Midagi kindlat järgmiseks aastaks veel ei ole, aga praegu testime ja teeme samme, et järgmisel aastal oleks midagi huvitavat istme all. Mul on hea meel, et hoiame Eesti lippu kõrgel valdkonnas, kus varem pole hoitud. Siit on hea edasi minna. Suured teod on veel tegemata," lisas Rump.