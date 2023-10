Baskonia peatreener kaotusteseeriast: need ei ole veel minu matused

Eelmisel nädalal pidi Baskonia kodusaalis kolmel korral vastaste paremust tunnistama. Esmalt jäi Eesti koondislaste koduklubi Euroliigas alla Müncheni Bayernile ja siis Kaunase Žalgirisele, nukker nädal lõppes koduses Hispaania kõrgliigas saadud pühapäevase kaotusega Malaga Unicajale.

"Ma ei ole mures. Tiim peab olema järjekindlam. Ütlen seda, sest töötan koos suurepärase grupi mängijatega. Kui mulle läheks kõik kriitika korda, ripuksin juba oksa küljes," ei hoidnud meeskonna peatreener Penarroya pühapäevasel pressikonverentsil end tagasi.

"Oleme alles oktoobris ning hooaeg on äsja alanud. Jätkan vaeva nägemist, nagu olen teinud kogu oma karjääri jooksul. Kui te olete siia kogunenud minu matusteks, siis midagi sellist ei toimu," jätkas Penarroya. "Olen rahulik. Minu suhtlus mängijatega on väga hea, praegu ei peeta ei minu ega Baskonia matuseid. See on protsess ja üritame olla paremad. Praegu mängime kehvasti, aga selliseid asju võib hooaja varajases staadiumis juhtuda. Peame jääma tugevaks," lisas juhendaja.

Baskonia jaoks jätkub hooaeg Euroliigas, kui reedeseks kohtumiseks sõidetakse külla sarnaselt Hispaania klubile seni ühe võidu ja kolm kaotust saanud Ateena Panathinaikosile.