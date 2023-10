Laane Baskonia Euroliiga algusest: päris paanikaaeg veel ei ole

Korvpalli Euroliigas on sel hooajal mängitud neli vooru ja kaksikjuhtimise on sisse võtnud Hispaania korvpallihiiud Barcelona ja Madridi Real. ETV spordisaates oli külas Rapla Avis Utilitase tagamängija Rait-Riivo Laane, kes ütles, et Baskonia hooaja algus veel paanikanupu poole sirutama ei pane.

Barcelona alistas reede õhtul Müncheni Bayerni lausa 39 punktiga ning on hooaega alustanud nelja järjestikuse võiduga. Täiseduga on alustanud ka tuline rivaal Madridi Real, kes sai viimases mänguvoorus 88:71 jagu Milano Olimpiast.

Kui mitmekordsed Euroliiga meistrid on nautinud täisedu, siis Eesti koondislaste Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raieste koduklubi Baskonia on seni suutnud neljast mängust võita vaid ühe. Liigatabelis ollakse tagantpoolt kolmandad, selja taha jäävad vaid nelja kaotusega klubid.

Laane ütles, et Baskonia veel paanitsema ei peaks, aga algus jätab kindlasti soovida. "Asjad ei suju nii, nagu nad sooviksid. Meeste kehakeel väljakul reedab ka ühtteist, koosseisus on olnud võrreldes eelmise hooajaga muutused, mis ei ole veel nii hästi toimima hakanud," analüüsis kogenud tagamängija.

Laane sõnul võiks Baskonia mõelda veel ühe mängujuhi palkamise peale. "Ideaalis võiks neil seal olla mingi tagamängija veel juures, kes oleks pick and roll'i spetsialist. See annaks neile päris palju ressurssi juurde ja Maik on ju päris osav selles," sõnas Laane. "Maigi eelised tuleksid siis veel rohkem välja, kui tal oleks tagaliinis üks mees juures, kes teda vähe paremini üles leiaks. Aga ei saa öelda, et tema mängus midagi halvasti oleks."

Leedu klubi Kaunase Žalgiris on hooaega aga alustanud kolme võidu ning ühe kaotusega. Üks võitudest tuli ka Baskonia vastu. "Mulle tundub, et treener [Kazys] Maksvytis on leidnud sellised mängijad, kes saavad päris hästi aru tema käekirjast - mida ta neilt väljakul tahab. See on meeskonna ühtseks löögirusikaks teinud ja praegu neil asjad sujuvad hästi," ütles Laane.

Siiski tasuks tema sõnul oodata veel mõned mänguvoorud, enne kui kedagi kindlaks favoriidiks kuulutada saab. "Ma arvan, et pigem võiks fookus olla sellel igal meeskonnal, et kodumängudes õnnestuda ja sealt võidud võtta. Selge see, et võõrsilmängudes on alati keerulisem. Põhiülesanne peaks olema see, et need mängud, mis kodus mängitakse, ükskõik kelle vastu, tuleks võita. Kui tahad olla edukas," lõpetas Laane.