Kiviloo Rae tiimist: noored on vastuvõtlikud, kuulavad ja tahavad õppida

Sel nädalalõpul peeti esimesed mängud ka koduareenil Jüris. Laupäeval alistati RSU/MSG 3:1 (25:19, 25:19, 22:25, 25:20) ja pühapäeval jäädi alla Riia Võrkpallikooli esindusele 2:3 (25:13, 22:25, 24:26, 25:22, 12:25).

"Publikut oli saalis väga palju. See on väga tore. Ja nad elavad kaasa ka, nad lihtsalt ei istu ja see on väga positiivne," lausus Kiviloo ERR-ile. "Nende mängude põhjal, mis oleme siiani mänginud oleme, siis need kodumängud olid kõige kehvemad. Isegi eilne võit."

"Tuju ja keskendumine ei olnud need. Täna võinuks vastuvõtt ja kaitse kindlasti paremad olla. See näitab, et potentsiaali on. Kui nendes asjades natuke paremaks saame, siis on igal tiimil Balti liigas meie vastu raske."

Kiviloo ei nõustunud seda nimetama kodumängu krambiks. "Läksime viiendasse geimi ja eks vastane tegi ka mõned asjad hästi. Kõige valusamad on lihtsamad olukorrad või see, et juhid geimi lõpus ja me ei saa lihtsat servi vastu - kolm vastu läheb otse vastase servi pealt," ütles ta. "Kõik pallid ei jõua üldse sidemängijani, et saaks rünnata, sest ründajad on meil võimsad ja kui pall on käes, siis tegelikult ükski vastane meie vastu ei saa."

"Kommunikatsioon on isegi okei," jätkas ta. "Mulle meeldib see, et noored on vastuvõtlikud, kuulavad ja tahavad õppida. Uuel nädalal on vaja rohkem kordusi harjutada, vastuvõtte ja mingeid täpsusasju. Hooaeg on veel varajane ja see on selles staadiumis normaalne ka. Saaks paremini."

Kiviloo jaoks on hooaeg eriline ka selle poolest, et nüüd käib ta sporditegemise kõrval täiskohaga tööl. "See on minu jaoks kindlasti uus. Natuke väsitav ka, et tööpäeva lõpetan kell viis, jõuan trenni kell 17.15 ja koju jõuan alles kell kaheksa. Väga hilised õhtusöögid ja hommikul jälle tööle," kirjeldas ta.

"Ma ei ole varem pidanud niimoodi mängima. Natuke meeldib, sest midagi teistsugust. Aga võrkpalli koha pealt raskem, sest tase ei ole see, kui treenid kümme korda nädalas versus neli-viis. Aga isegi pean hästi vastu need kahemängulised nädalavahetused. Olen projektijuht, töötan kontoris ja enamuse ajast arvutis."

Rae võistkonnaga sihitakse medaleid. "Miinimum medalite peale. Kindlasti on vastas häid tiime. Kaotasime Tartule ka viies geimis nende kodus ja täiesti hooaja alguses. See mul väga ei kripelda, aga võib-olla jääb tänane mäng südant kriipima. Selle oleks võinud neljas geimis ära teha," lisas ta.

"Me ei ole veel tugevate Leedu võistkondade vastu mänginud, Eesti naiskonnad said nende vastu hästi hakkama. Täitsa huvitav on näha järgmine nädalavahetus, kuidas meie seal hakkama saame. Eelmine nädalavahetus Lätis olime väga tublid, suutsime end peale pikka reisi hästi kokku võtta, keskenduda ja ilusti mängida. Kui on hea trenninädal, siis lähevad ka viimased mängud esimeses ringis hästi ja meid tuleb pidada ohtlikuks."