Flora naiskond kindlustas kuuenda meistritiitli järjest

Liigas viiendal real oleva Tabasalu alistamisega 6:1 kindlustas FC Flora juba kuuenda järjestikuse Eesti meistritiitli. Kõik need aastad on naiskonna eest skoorinud ründaja Getter Saar, kes lõi tänases mängus ka kaks väravat.

"Kuues ta juba on, aga iga tiitel on erinev ja tulnud natuke teistmoodi. Kõik on omamoodi erilised," lausus Saar ERR-ile. "Eesmärk on kindlasti kõik mängud võita ja täiseduga lõpetada."

Tänavune tiitel kindlustati enne viimast viit mängu. Kõik järjestikused kuus meistrikulda on Flora naiskond teeninud peatreener Aleksandra Ševoldajeva juhendamisel.

"See hooaeg oli eriti erinev, sest mängisime esimest aastat natuke teistsugust formatsiooni," kommenteeris Ševoldajeva. "Ma usun, et sellega tuli ründemängus lisakäike juurde. Euroopas suutsime suhteliselt palju väravaid lüüa."

Tabasalu vastu poolajaks napi 2:1 edu saanud Flora lükkas 0-kraadise ilma ja tuulega teisel poolajal palli isukamalt ning lõi neli väravat. Skooris ka eelnevalt häid sööte jaganud profist ründaja Lisette Tammik, kes sai tähistada oma karjääri neljandat Eesti meistritiitlit.

"Kõik tiitlid on erilised, iga aastaga läheb see aina pingelisemaks," ütles Tammik. "Tegelikult olid Tabasalu tüdrukud väga tublid. Eriti esimene poolaeg. Kiitus neile. Loodetavasti järgmine poolaeg suudavad nad ka teine poolaeg samamoodi meid üllatada."

Täna pritsiti šampust ja jagati mängijatele roose. Meistrikarika saavad Flora naised 26. novembril, kui peavad koduväljakul liigahooaja viimase mängu.

Tabeliseis: 1. Tallinna FC Flora 63 punkti (21 mängust), 2. Saku Sporting 47 (21), 3. Tartu JK Tammeka 38 (22), 4. JK Tallinna Kalev 32 (21), 5. JK Tabasalu 29 (22), 6. Viimsi JK 17 (21), 7. Põlva FC Lootos 10 (21), 8. Pärnu JK Vaprus ja Viljandi JK Tulevik ÜN 9 (21).