Flora peatreener: eesmärk on koondislasi võimalikus heas vormis hoida

Naiste meistriliiga lõpeb tavapärasest hiljem, et mängijad oleks vormis ka Eesti koondise detsembris peetavateks Rahvuste liiga kohtumisteks. Tallinna FC Flora, kust viimati kutsuti koondisesse 11 naist, kindlustas neljapäeval kuuenda järjestikuse Eesti meistritiitli.

Hooaja lõpuni jääb aga viis vooru. Millega motiveerib Flora juhendaja Aleksandra Ševoldajeva oma hoolealuseid? "Kuna see hooaeg kestab tõesti nii kaua, siis peame arvestama sellega, et detsembris on ka koondiseaken. Väga paljud meie mängijad on siiamaani A-koondisesse kutsutud," alustas Ševoldajeva.

"Nad peavad olema piisavalt heas vormis ja terved. Seega treenime, mängime ja oleme niikuinii juba praeguseks piisavalt palju roteerinud koosseisu ja teeme seda ka järgmistes mängudes. Mõnes mängus saavad potentsiaalsed koondislased natukene rohkem puhkust. Eesmärk on neid võimalikus heas vormis hoida," selgitas Flora peatreener.