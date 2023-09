Hispaania naiskond lõpetas alaliiduga läbirääkimiste järel boikoti

Esmaspäeval avalikustas skandaali sattunud Hispaania naiste jalgpallikoondise uus peatreener Montse Tome Rahvuste liiga mängudeks koosseisu, milles olid nimetatud mitmed koondise esindamisest loobunud maailmameistrid.

Vaid mõned päevad varem olid pärast MM-finaali alaliitu boikoteerinud mängijad teatanud, et tahavad jätkuvalt Hispaania jalgpallikorralduses suuremaid muudatusi. "Tehtud muudatused pole piisavad, et mängijad tunneks end ohutult ning saaks endast väljakul anda maksimumi," sõnasid maailmameistrid.

Skandaali keskmes olev Jennifer Hermoso jäeti koondisest välja. Peatreener Tome ütles, et tegi seda mängija kaitsmiseks. Hermoso vastas talle ja ütles, et suures plaanis polnud midagi muutunud.

Hispaania naisjalgpallurid ning jalgpalliliit arutasid muudatusi kuni kolmapäeva varahommikuni, misjärel otsustas naiskond lõpetada 20. augustil alguse saanud boikoti.

Jalgpalliliit lubas Reutersi sõnul mängijatele, et Hispaania jalgpallistruktuuris leiavad aset suured muudatused. Hispaania spordinõukogu president Victor Francos ütles, et alaliit, naiskond ja spordinõukogu loovad ühise komitee, mis vastutab arutatud muudatuste elluviimise eest.

"Mängijad on väljendanud soovi jalgpalliliidus põhjalikke muudatusi teha, alaliit on pühendunud nende muudatuste kohesele elluviimisele. Mängijad näevad selles kompromissi. Aga see on alles pika tee algus," sõnas Francos, kes ei täpsustanud kõnealuseid muudatusi.

Athenea del Castillo, Teresa Abelleira ja MM-finaalis ainsa värava löönud Olga Carmona ilmusid koondisepausiks kohale Autor/allikas: SCANPIXREUTERS

Kutsutud mängijad ilmusid teisipäeva õhtul Valenciasse, et koondisega liituda. Koondisekutsest loobumine oleks neile potentsiaalselt toonud kuni 30 000 euro suuruse trahvi ja mitmeks aastaks litsensita jäämise.

Mitmed mängijad sõnasid, et ei ole olukorraga üldse rahul. Barcelona kaitsja Mapi Leon kinnitas, et mängijad on kohal vaid selleks, et mitte trahvi saada. "Me pidime arutlema pikalt selle üle, kas tuleme ohutusse kohta," sõnas Leon. "Me oleme sunnitud tulema. Kui nad tahavad meid sanktsioneerida, siis peame tulema."

Hispaania naiste jalgpallikoondis kohtub reedel Rootsiga ja järgmisel teisipäeval Šveitsiga.