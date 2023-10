Ragbi MM-il selgusid kõik veerandfinalistid

Laupäeval peetud alagrupimängudes võtsid võidu Wales, Inglismaa ja Iirimaa – Wales oli 43:19 parem Gruusiast, Inglismaa sai 18:17 jagu Samoast ja Iirimaa oli kindlalt 36:14 üle Šotimaast.

Iirimaa võitis B-, Wales C- ja Inglismaa D-alagrupi, seejuures ei kaotanud keegi neist alagrupiturniiril mängugi. Reedel kindlustas A-alagrupi võidu võõrustaja Prantsusmaa, läbides alagrupi samuti täisedu nelja võiduga.

Alagrupiturniirile tõmmati joon alla pühapäeval, kui Argentina alistas 39:27 Jaapani, Tonga võitis 45:24 Rumeeniat ja Portugal üllatas 24:23 võiduga Fidžit.

Kaotusest hoolimata pääses Fidži siiski C-alagrupist teisena edasi ning D-alagrupist jõudis teisena veerandfinaali Argentina.

Veerandfinaalid peetakse 14. ja 15. oktoobril. Laupäeval mängib Wales Marseille's Argentinaga ning Iirimaa Pariisis eelmise MM-i pronksivõitja Uus-Meremaaga. Neist maailma esinumber Iirimaa pole kunagi MM-il veerandfinaalist kaugemale jõudnud, Uus-Meremaa on kolmekordne maailmameister, Wales ja Argentina on mõlemad korra pronksi võitnud.

Pühapäeval lähevad Marseille's vastamisi nelja aasta tagune MM-pronks Inglismaa ja Fidži ning Pariisis Prantsusmaa ja tiitlikaitsja Lõuna-Aafrika Vabariik. Sarnaselt Uus-Meremaale on ka LAV-il kolm MM-tiitlit, Inglismaa on 20 aasta tagune maailmameister ja Prantsusmaa on kolmel korral MM-finaali jõudnud. Fidži on kahel korral MM-i veerandfinaalis mänginud, aga kaugemale pole varem jõudnud.

Poolfinaalid peetakse Pariisis 20. ja 21. oktoobril ning maailmameister selgub 28. oktoobril.

