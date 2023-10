Maailmameister treenib Alesti järvel: see ongi minu kiire sõidu saladus

Maailmaklassiliseks jetisõitjaks on Kohilast pärit 18-aastane Mattias Reinaas kasvanud Alesti järvel tehnilisi ringe läbides. Iga treening koduveel on väga väärtuslik, sest meie kliimas ei saa ta aastaringselt veetrenne teha nagu lõunamaade konkurendid. Panustades füüsilise vormi tõstmisse ja tehnika arendamisse, tõi ta tänavu koju viis maailmameistrivõistluste tiitlit ja tuli kahes klassis esmakordselt ka Belgia meistriks.

"Eks kõva treening on selja taga see hooaeg. Koos ühe mehaanikuga Belgiast me oleme arendanud tehnikat, et oleks tipus," sõnas Reinaas intervjuus ERR-ile.

Kogemusi nopib püstise asendiga jettidel kurve võttev Reinaas juurde iga stardiga. Sel hooajal on tal selja taga juba 16 võistlust ja 118 starti. Ta on kogunud auhindu Belgias, Horvaatias, Poolas, Lätis, Prantsusmaal, Rootsis, Soomes, USA-s ja muidugi Eestis. Kodusest masinapargist tõi ta ERR-i kaamerate ette kaks erineva suuruse ja võimsusega jetti, millega Alesti järvel harjutab.

"Suvel on ikkagi suuremad pundid treenimiseks, kuid hooaja lõpus, kus hakkab ilm juba jahedamaks minema, on raske treeningpartnerit leida. Siin saangi tehnilise treeningu teha, kuna rada on väike ja peab palju vaeva nägema. Ma arvan, et see ongi minu saladus, et oskan tehniliselt ja kiirelt sõita," ütles noor veemotosportlane.

Juunis võitis Reinaas Sardiinias Rahvusvahelise Veemoto Liidu (UIM) maailmameistrivõistlustel kuldmedali Ski GP3 klassis edestades konkurente Austraaliast ja Ungarist. Selles klassis on ta maailmameistriks tulnud nüüd kolm aastat järjest.

"Kuna seal klassis on väiksed masinad, siis nendega on päris raske sõita. Konkurente on seal päris palju, noored, tragid poisid. Nii, et konkurents oli tihe ja võistlus oli päris tasavägine," kommenteeris Reinaas.

Sel nädalal naases Reinaas USA-st, kus startis Rahvusvahelise Jetispordi Assotsiatsiooni MM-il. Kuna ookeani taga tuleb rajal ka hüppeid teha, siis ehitati käepärastest vahenditest Alesti järvelegi üks hüpe, et harjutada suurvõistluseks. Arizonast tõi Reinaas koju neli MM-tiitlit. Kahes klassis, kus kiirused küündisid 90 ja 100 kilomeetri kanti, saadud võite hindab ta kõige kõrgemalt.

Kevadel gümnaasiumi lõpetav Reinaas on nüüd kolm aastat järjest võitnud täiskasvanute konkurentsis MM-kuldasid. Koduse treeningu kõige raskeim osa on viimane liigutus - 250 kilo kaaluva jeti kuivale maale vinnamine.