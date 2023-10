Bernie Ecclestone tunnistas end maksupettuses süüdi

Suuriärimees sattus uurimise alla seoses Singapuri pangakontol olnud usaldusfondi 400 miljoni naelaga, mille olemasolust ta maksuametit ei teavitanud. Pärast uurimist nõustus Ecclestone 18 maksuaasta eest tagantjärele tasuma 653 miljonit naela.

Briti maksuameti (HMRC) maksupettuste osakonna juht Simon York sõnas, et uurimine oli kompleksne ja üleilmse ulatusega.

"HMRC on ausate maksumaksjate poolel ja me võtame kasutusele karmid meetmed kõikjal, kus kahtlustame maksupettust. Meie sõnul on selge - keegi ei ole meie haardeulatusest väljas," lausus ta.

Kohtunik Simon Bryan määras Ecclestone'ile 17 kuud vangistust kahe aasta pikkuse katseajaga.

Aastatel 2012-2014 käis Ecclestone'il maksuteemadel kohtuprotsess ka Saksamaal, mis lõppes sellega, et ta ei tunnistanud end süüdi, aga tasus kokkuleppemenetluse tulemusel 60 miljonit naela.

Võidusõitjana alustanud, aga 1970. aastatel vormel-1 ärisse sukeldunud Ecclestone rikastus teleõiguste lepingu ja muude sarjaga seotud tegevuste abil. Tema varade väärtust hinnatakse enam kui 2,6 miljardile inglise naelale.

2017. aastal müüs Ecclestone õigused edasi Liberty Media nimelisele grupile, kes kontrollib F1 sarja kommertspoolt ka tänasel päeval. Vormel-1 sari ei soovi Ecclestone'i kohtulahendit kommenteerida.