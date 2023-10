Vormelipiloodid kritiseerisid Katari eluohtlikke tingimusi: see oli piin

Williamsi piloot Logan Sargeant võitles pühapäevase põhisõidu käigus vedelikupuudusega ning pidi lõpuks katkestama, Esteban Oconi sõnul oksendas ta kahe ringi jooksul kiivrisse. "Mõtlesin, et sellest tuleb üks pikk sõit! Üritasin rahuneda ja meenutada, et spordis on keha tugevaim pool vaimne. Ma ei uskunud, et see sõit võib nii keeruline olla. Tundus, nagu kokpitis oleks olnud 80 kraadi kuuma," sõnas Ocon.

"Kui 50 protsenti sõitjatest ütlevad, et neil oli süda paha ja nad olid lähedal minestamisele, pole enam tegemist vastuvõetavate tingimustega. 350 kilomeetrit tunnis sõites ei taha sa rooli taga minestada ja minul oli korduvalt selline tunne," lisas Mercedese sõitja George Russell.

Tingimusi kritiseeris ka Kataris kolmandat korda maailmameistriks kroonitud Max Verstappen, soomlase Valtteri Bottase sõnul oli sõitmine "piin" ning enda sõnul minestamise piiril sõitnud Lance Strolli sõnul oli ta nägemine viimasel 25 ringil tugevalt raskendatud.

"On kurb, et leidsime piiri sellisel moel. Mõned sõitjad sattusid meditsiinilise personali juurde, mõned minestasid. Päris ohtlik olukord," tõdes Lando Norris. "Oleme suletud autos, mis läheb sõidu jooksul väga kuumaks. Ilmselt ei paista see teleris nii välja, aga see on füüsiliselt keeruline. Sellistel kiirustel on see liig: see on liiga ohtlik."

"Järgmisel aastal toimub Katari GP paar kuud hiljem, kui on oluliselt jahedam. See sõit ei oleks tohtinud üldse toimuda," lisas Norris.