Horse Show avapäeva parim eestlane oli Madis Morna

Neretnieks tõi tulemuse hobusel Just Kannan, Morna võistluspartneriga Herbert. "Emotsioonid on muidugi superhead," lausus Morna ERR-ile. "Õnnestusime kohe esimeses sõidus, mida ma päris nii ei oodanud, aga hobune on väga heas vormis ja hüppab hästi. Võime olla rõõmsad."

"Ta on olnud mul viieaastasest peale, tunnen teda läbi ja lõhki," kirjeldas ta Herbertit. "Olen koolitanud ta ise suhteliselt nullist grand prix tasemele."

"Ta on mõnus, rahulik, vahel natuke liigagi rahulik. Aga siin areenil ärkas väga-väga ilusti ellu raja peal, publik on meeletu, elab kaasa ja see annab natuke särtsu hobusele."

Sõidus saavutas teise koha Jone Illi Soomest hobusel Celtas Quillian. Kokku osales võistlusel 33 sportlast, kellest üheksa pääsesid ümberhüpetele ja kellest omakorda kaheksa suutsid ka ümberhüpped läbida karistuspunktideta.

Põhiparkuurile eelnenud kahefaasilises väikese ringi parkuuris kõrgusel 135 cm saavutas esimese ja kolmanda koha Leedut esindanud Andrius Petrovas vastavalt hobustel Qarath Van Paebroek Z ja Linkolns. Teise koha saavutas sõidus Rein Pill hobusega Jambville.

Päeva järjekorras teise võistlussõidu, kahefaasilise parkuuri kõrgusel 130 cm, võitis Leedu sportlane Kristupas Petraitis hobusega Early Bird ME. Parima eestlasena lõpetas kuuendal auhinnalisel kohal My Relander hobusega Expert.

Päeva esimeses võistluses, milleks oli rahvuslik poniklassile avatud parkuur kõrgusel kuni 105/110 sentimeetrit, saavutasid võidu Frida Gummerus ja Capacio We Soomest. Teisele kohale tulid Hanna-Liisa Ervin ja Romanesca, kolmanda koha saavutasid Heidi Murel ja Cimono De Maisy.

Kahekümnes Tallinn International Horse Show jätkub ka laupäeval-pühapäeval. Sündmuse kulminatsiooniks on pühapäeval peetav takistussõidu maailma karika etapp.