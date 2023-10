Üle pika aja Eestis võistelnud Relander: kogemus, mida välismaal saad, on teisest klassist

Eesti noored ratsutajad My Relander ja Margareth Eikner on oma karjääri praegu üles ehitama asunud Lääne-Euroopa tallides, Relander Hollandis ja Eikner Belgias. Tavaliselt neid Eestis võistlemas seetõttu ei näe, möödunud nädalavahetusel olid nad aga Horse Show'l kohal, Relander kolme hobusega ja Eikner ühega.

Pühapäevasel MK-etapil said Relander ja Expert kuuenda koha, eksimus tuli ühel takistusel. "Eks me muidugi lootsime puhast sõitu. Natukene kahju, et üks tuli maha, aga tegelikult hobune hüppas väga hästi ja sõit iseenesest oli hea. Et hea tundega järgmistesse võistlustesse jälle," ütles Relander.

Eikneril õnnestusid kõik sõidud puhtalt. Reedeses põhisõidus pälvis ta seitsmenda koha ning lisaks teenis kaks kümnendat kohta. "See on kindlasti äge, et siin on kolm tärni, aga ka see, et meil on mitu hobust koos omanikega Eestist ja neil oli ka hea meel näha enda hobuseid Eestis võistlemas, eriti sellel 20-ndal juubeliaastal. See on kindlasti eriline sündmus meie kõigi jaoks," lausus Eikner.

Eikner treenib juba kuus aastat igapäevaselt Belgias Hasselti lähedal. Tema keerulise nimega hobune Cardentos Rose Dree Boeken küll seekord MK-etapi põhisõidul ei võistelnud, kuid Eikner näeb tal suurt tulevikku.

"Ta on mul olnud alla aasta. Ta on väga-väga tore mära, hästi suure südamega ja püüdlik. Ta on kandnud ise kolm varssa, nii et tal ei ole just meeletult kogemust... või noh, on kogemust, aga ta ei ole seda terve elu teinud nagu mõni teine hobune tema eas. Ta on väga püüdlik, natuke isegi liiga püüdlik, seega ma pean olema ettevaatlik, et mitte üle pingutada, et asi jääks tema mugavustsooni. Arvan, et peagi on ta valmis regulaarselt suurematel kõrgustel hüppama," selgitas Eikner.

My Relander kolis Hollandisse treenima juba teismelisena. Mõlemad Lääne-Euroopas treenivad neiud kiidavad sealseid arenguvõimalusi ratsasportlasele. "Lihtsalt hetkel veel treeningvõimalused on Hollandis vähe paremad. Võistlusareene ja võistlusi on seal kõvasti rohkem. Lihtsalt see kogemus, mida sa saad, on niivõrd teisest klassist kui see, mis kahjuks Eestis pakkuda on," nentis Relander.

Kuidas aga ratsaspordis tippu jõuda? "Ma arvan, et töökus. Kui sul on unistused ja sa tahad nende poole pürgida, siis pead tööd tegema. Muud lihtsat pääsu sinna ei ole kahjuks," vastas Relander.