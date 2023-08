Tippsporti naasnud Biles tuli kaheksandat korda USA meistriks

Augusti alguses US Classic võistlustel tippsporti naasnud 26-aastane võimleja teenis nädalavahetusel kodustel meistrivõistlustel nelja ala kokkuvõttes 118,450 punkti, edestades hõbedale tulnud 21-aastast Shilese Jonesi (114,550) 3,9 punktiga. Kolmandana lõpetas Leanne Wong, kes teenis 111,100 punkti.

Biles võidutses nädalavahetusel neljast alast kolmes ning pälvis enda kaheksanda USA meistritiitli, möödudes Alfred Jochimist, kes võitis enda seitsmenda tiitli aastal 1933. Ühtlasi on 26-aastane Biles vanim naine, kes USA meistriks tulnud on, ta võitis enda esimese tiitli mitmevõistluses kümme aastat tagasi.

"See on tõesti imeline. Kõik siin usuvad minusse, minu tiimikaaslased, treenerid, mu pere. Ma pean lihtsalt endasse rohkem uskuma," sõnas rekordiline võimleja pärast võistlust.

Võimlemistäht loobus Tokyos osalemast vabaharjutuses, toenghüpetes ja rööbaspuudel, viidates probleemidel koordinatsiooniga. Samuti ei osalenud ta individuaalse mitmevõistluse finaalis, tuues põhjuseks enda vaimse tervise.

Pärast olümpiamänge ütles Biles, et poleks pidanud olümpiamängudest osa võtma. 2018. aastal tunnistas Biles, et teda on väärkohelnud koondise arst Larry Nassar, kes on praeguseks süüdimõistetud.