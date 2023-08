Simone Biles naasis mitmeaastaselt pausilt võidukalt

26-aastast sportlast peetakse kõigi aegade parimaks võimlejaks ja ta kinnitas seda väidet, lüües Chicagos võidu Leanne Wongilt ja Joscelyn Robersonilt vapustava esitusega.

Ameerika superstaar polnud pärast 2021. aasta Tokyo olümpiamänge võistelnud pärast seda, kui teatas, et teeb pausi, et keskenduda oma vaimsele tervisele. "Kõik elasid kaasa - tegid plakateid, kõik see rahvahulgas - see pani mu südame lihtsalt sulama, et nad ikka veel minusse usuvad," ütles Biles.

"See tähendab väga palju, sest pärast kõike seda, mis Tokyos toimus, töötasin palju enda kallal," lisas ta. "Ma käin siiani iga nädal teraapias ja lihtsalt nii põnev on olnud siit välja tulla ja omada enesekindlust, mis mul varem oli," lõpetas ameeriklanna.