Kairi Himanen kaotusest Iisraelile: lõppseis on üllatav

"Lõppseis on üllatav. 0:5 ei ole kindlasti see tulemus, mida ootasime. See tundub justkui halb unenägu. Tühjad emotsioonid on sees. Teadsime, et nad on individuaalselt heal tasemel, aga et nad tiimina meist sedasi üle sõitsid... See polnud see, mida ootasime või lootsime," ütles Himanen pärast mängu.

Iisraeli kaks esimest väravat sündisid nurgalöökidest. "Kindlasti on see meile analüüsi koht, kuidas mängijaid paremini markeerida või tsoonis paremini puhastada. Kuidagi lihtsalt tulid need väravad. Standardolukorrad on viimasel ajal meie trumbiks olnud," märkis koondise kapten.

Eesti pidas Rahvuste liiga septembrikuises aknas kaks eriilmelist mängu. Kui Iisraelile kaotati 0:5, siis Kasahstaniga mängiti eelmisel reedel väravateta viiki.

"Täna tegelikult jõudsime Iisraeli värava alla ja suutsime ohtlikud olla. Meil on vaja need olukorrad ära lüüa. Rahvuste liiga on loodud selleks, et võrdsed võistkonnad omavahel mängiksid. Tiimid peavad enesekindlust näitama ja meil on seda septembrikuistest mängudest rohkesti kaasa võtta, et järgmine kord Armeeniast punktid tuua," lisas Himanen.

Eesti kohtub Armeeniaga võõrsil 27. oktoobril ja seejärel neli päeva hiljem, 31. oktoobril võõrustatakse sama vastast A. Le Coq Arenal.