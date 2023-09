Pettunud Morkovkina: mängime palju ründavamat jalgpalli kui kunagi varem

"Seda me kindlasti ei ei oodanud. Esimesed kiired väravad... tegelikult meil olid standardolukorrad siiamaani absoluutselt kontrolli all. Ma ei taha otsida vabandusi, mängisime alla oma võimete. Tean, et me suudame palju palju enesekindlamalt, palju organiseeritumalt mängida," rääkis Morkovkina Tartus saadud 0:5 kaotusest.

"Tüdrukud on kindlasti väga pettunud ja igaüks läheb vaatab seda mängu uuesti, igaüks ise analüüsib enda oma tegevusi. Sellest olukorrast me peame lihtsalt tulema välja paremini ja tugevamana, see on enne järgmist oktoobrikuist laagrit väga-väga vajalik," lisas kaaspeatreener.

Morkovkina rääkis enne mängu, et teiseks matšiks ollakse loodetavasti rohkem valmis ning närvid on kadunud. Samas luhtusid koondislastel Iisraeli vastu mitmed võimalused, üks-üks olukorda ei suutnud realiseerida ka koondise üks kogenumaid Kristina Bannikova.

"Kristina on väga kogenud mängija ja ta on meil üks kaptenitest. Enne mängu ta ütles, et tüdrukud, ma väga tahan võita. Ei saa öelda, et kõik jäi enesekindluse taha, aga see emotsioon, et me suudame mängida, see praegu segab. Me näeme, et nad üritavad ja nad proovivad, nad tahavad. Me mängime tegelikult palju ründavamat jalgpalli kui kunagi varem," rääkis Morkovkina.

"Tulebki see vahe, et meie peame pärast tööpäeva minema trenni ja vastastel on täisprofessionaalne liiga. Tegelikult selle taha ei jää, et oleks motivatsioonipuudus, vastupidi, tüdrukud tahavad rünnata, me toetame neid ja me lihtsalt suuname neid. Kuidas seda teha? Kui me hoiame korralikult kaitseplokki ja siis me saame rünnata. Tegelikult võimalusi oli ja päris palju võimalusi oli, aga tekib olukord et kui sa hirmsasti tahad, aga kui sul eelmine kord mingi element ei tulnud välja ja sulle antakse uuesti pall, et siis sa ei suuda seda ära lahendada. Üldiselt on kõik mõistetav, aga samas: ma räägin veelkord, et ma ei otsi vabandusi ja kahjuks täna on nii," lõpetas koondise peatreener.