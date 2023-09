Tattar ja Unt jagavad USA lahtiste avapäeva järel seitsmendat kohta

Sel suvel Euroopa meistriks ja maailmameistriks tulnud Tattar alustas päeva keeruliselt, kui lõpetas teise raja double bogey'ga ning kolmanda raja bogey'ga. Eestlanna sai aga päeva lõpuks keerulisest algusest jagu ning teenis võistluspäeva keskel viis järjestikust birdie'it, lõpetades päeva tulemusega -3. Sama tulemusega sai hakkama ka Kristi Unt, kes viskas 18 raja peale viis birdie't.

A perfect approach for Kristin Tattar gives her five birdies in a row pic.twitter.com/jETQpqQnJy