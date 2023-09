Rumeenia ja Kosovo mäng peatati tunniks, Austria alistas Rootsi

Rumeenias peetud mäng algas pingeliselt ning Kosovo oli mitmel korral lähedal väravale. 18. minutil peatas aga peakohtunik Willy Delajod mängu, sest Rumeenia kodufännid lehvitasid tribüünidel suurt plakatit, millel oli kirjas "Kosovo on Serbia".

Kosovo kuulutas end 2008. aastal iseseisvaks. Nende iseseisvust on tunnustanud üle 100 riigi maailmas, kuid Rumeenia ei ole seda teinud.

Mängu loobumise korral oleks Rumeenia pidanud vastasele tähtsas alagrupimängus 3:0 võidu loovutama, aga Rumeenia koondise kapten Nicolae Stanciu rääkis fännidega ning kohtumine sai pärast 45-minutilist pausi taas jätkuda.

Rumeenia kaitse jäi ka pärast mänguseisakut surve alla ning Kosovol oli taas mitu võimalust, kuid vaheajale mindi 0:0 viigiseisul. Kolm minutit enne avapoolaja lõppu teenis Kosovo kapten Vedat Muriqi teise kollase kaardi.

Tänu arvulisele enamusele sai Rumeenia teisel poolajal suurema jõuga ründama hakata ning teenis 61. minutil penalti, kuid Stanciu ei suutnud seda realiseerida. Kosovo oli umbes kümne minuti kauguselt raskest võõrsilviigist, kuid Stanciu viis siiski kodumeeskonna 83. minutil juhtima. Kolmandal lisaminutil lisas Valentin Mihaila veel teise värava ja Rumeenia pälvis lõpuks 2:0 võidu.

I-alagrupis jätkab liidrina 14 punkti kogunud Šveits, aga Rumeenia on pärast kuut mängu neist kahe punkti kaugusel. Iisrael on 11 punktiga kolmandal tabelireal. Valgevene, Kosovo ja Andorra jäävad liidritest kaugele.

Belgia paremust tunnistama pidanud Eestiga F-alagruppi kuuluvad Austria ja Rootsi mängisid samuti teisipäeva õhtul. Pärast väravateta avapoolaega näitas Austria klassi, kui lõi teise poolaja esimese 24 minutiga kolm väravat. Rootslased said 90. minutil auvärava, kuid pidid Austria 3:1 paremust tunnistama.

F-alagrupis jätkavad Belgia ja Austria 13 punktiga, kuid väravate vahe tõttu on belglased esikohal. Rootsil on kuus punkti, Aserbaidžaan ja Eesti on kogunud ühe punkti. Eesti koondise järgmine valikmäng leiab aset 13. oktoobril, kui A. Le Coq Arenal võõrustatakse Aserbaidžaani.

Teised tulemused:

Belgia - Eesti 5:0

Iisrael - Valgevene 1:0

Itaalia - Ukraina 2:1

Malta - Põhja-Makedoonia 0:2

Norra - Gruusia 2:1

Hispaania - Küpros 6:0

Šveits - Andorra 3:0