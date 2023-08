TÄNA OTSE | Eesti võrkpallikoondis kohtub EM-il tiitlikaitsjaga

Eesti koondis pidas EM-il esimese mängu kolmapäeval, kui Saksamaalt võeti vastu 0:3 kaotus. Järgmisena ootab Eestit koduseinte toetust nautiv tiitlikaitsja ja valitsev maailmameister Itaalia, kes alustas finaalturniiri kindla 3:0 võiduga Belgia üle.

"Eks ta nii ongi, et pead nautima. Pead rahul olema isegi sellega, kus oled viigiseisus 10:10. Midagi ei ole teha. Kui nad mängivad oma parimat mängu, siis võib-olla võidame sajast ühe korra," ütles Eesti juhendaja Alar Rikberg. "Aga nad on võimelised olema veidi ülbed ja üleolevad. See on meie lootus - kui nad peaks homme (neljapäeval - toim) sellise mõttega peale tulema, et kes need eestlased on ja kust nad üldse pärit on... siis meil tekivad oma võimalused."

Kolmapäeva õhtul toimus lisaks Eesti - Saksamaa mängule ka Serbia - Šveitsi mõõduvõtt, mille võitsid serblased 3:0 (25:19, 25:16, 25:19).

A-alagrupi tabeliseis: 1. Itaalia (3 punkti), 2. Serbia (3 punkti), 3. Saksamaa (3 punkti), 4. Eesti (0 punkti), 5. Šveits (0 punkti), 6. Belgia (0 punkti).

Eesti koondise koosseis EM-finaalturniiril:

Sidemängijad: Renet Vanker, Markkus Keel

Diagonaalründajad: Oliver Venno, Renee Teppan

Nurgaründajad: Robert Täht, Martti Juhkami, Märt Tammearu, Karli Allik

Temporündajad: Andri Aganits, Timo Tammemaa, Henri Treial, Marx Aru

Liberod: Silver Maar, Johan Vahter