Tiidrek Nurme: eesmärgiks on parandada oma parimat kohta MM-il

Enne maailmameistrivõistlusi osales Nurme mäestikulaagris. "Kuu nädalat olen viibinud Colorado mäestikulaagris 1900 meetri kõrgusel merepinnast ning viisime seal treeneriga ellu kõik, mis ellu vaja viia oli," sõnas Nurme.

"Igasugune treening tegevus tuleb maratoni jooksmisel kasuks, aga see laager oli minu jaoks kümnes, mis seal kandis tehtud on. See eraldatus mis seal on mõjub juba ettevalmistust ning sealne keskmäestik on kindlasti väga oluline kestvusspordialale. See aitab stimuleerida punavereliblede kasvu, mis lõpuks võiks see aidata siin merepinnal olla parem. Samuti ilm oli seal enam-vähem sarnane, mis siin Budapestis on," lisas jooksja.

Nurme usub, et tema vorm on hea. "Täna tahaks öelda, et see laager läks hästi, olen heas vormis ja kindlasti loodan olla parem, kui kevadel. Ootan väga oma etteastet," rääkis Nurme.

"Eks aeg ei ole tiitlivõistlustel kunagi eesmärk, aga eks selle järgi tuleb kindlasti vaadata. Treeningnäitajad näitasid ka ära selle, mis võiks olla optimaalselt see minu tempo. See aeg võiks olla samma kanti, mis ta oli Münchenis. Kuigi see ilm võib saada määravaks faktoriks, sest see on siin natukene soojem kui Münchenis," kommenteeris Nurme.

Eesmärgiks on Nurme võtnud enda parimat kohta MM-il parandada. "Eesmärgiks on ikkagi parandada oma parimat 26. kohta maailmameistrivõistlustel. Muidugi tahan ka Roman Fostile ära teha, kes oma parimal korral oli 20.," ütles Nurme

"Maraton on 42 km ja seda tuleb targalt läbida. Lähen peale selle taktikaga, mis mul juba aastaid olnud on, alustada rahulikumalt ja lõpp tulla samamoodi või isegi kiiremini, muidu ei pruugi neid sildasid enam nähagi," lõpetas Nurme.

ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab pühapäeval kell 7.50, kommenteerivad Toomas Tarm ja Roman Fosti.