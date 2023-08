Lakers avab järgmisel aastal Kobe Bryanti kuju

Korvpalliliiga NBA klubi Los Angeles Lakers teatas neljapäeva õhtul, et veebruaris avatakse sümboolsel kuupäeval varalahkunud Kobe Bryanti auks kuju.

8. veebruar valiti legendaarse korvpalluri kuju avalikustamiseks, sest Bryant mängis esimese poole enda karjäärist numbriga kaheksa, kuid vahetas selle 2006. aastal numbri 24 vastu. Nii #8 kui #24 on Lakersi poolt igaveseks külmutatud, aasta teine kuu tähistab Bryanti talendikat tütart Giannat, kes kandis enda mängijakarjääri jooksul särginumbrit #2.

Uudisest teatas Lakersi ühismeedia vahendusel Bryanti abikaasa Vanessa. "Mul on suur au Lakersi ja tütarde nimel teatada, et Los Angelese kesklinnas - maja juures, mille Kobe ehitas - avatakse talle kuju, et tema pärandit saaks igavesti tähistada," sõnas Vanessa Bryant.

Bryantist saab seitsmes Lakersi mängija, kelle kuju kunagise Staples Centeri (nüüd Crypto.com Arena) kõrvale püstitatakse. Enne teda on kujuga tunnustatud Elgin Baylorit, Shaquille O'Neali, Kareem Abdul-Jabbari, Magic Johnsonit, Jerry Westi ja kommentaator Chick Hearni. Lisaks Lakersi legendidele on areeni läheduses ka kujud Wayne Gretzkyle, Luc Robitaille'ile ning Oscar De La Hoyale.

"Kobe Bryant on üks maailma ajaloo erilisemaid sportlasi ja üks Los Angelese ikoonilisemaid inimesi. Kobe austamiseks ei ole paremat kohta kui siin, meie linna südames, kus kõik saavad teda tähistada ja temast inspiratsiooni ammutada," sõnas Lakersi omanik Jeanie Buss.

Lakers on varasemalt märkinud, et legendaarne korvikütt oli kaasatud kuju loomise protsessi juba enne tema traagilist surma 2020. aasta jaanuaris. 41 aasta vanuselt surnud Bryant sattus helikopteriõnnetusse, milles hukkus üheksa inimest. Üheks neist oli ka Bryanti 13-aastane tütar Gianna.