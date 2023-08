Tilga: ärakukkujaid tuleb mitu, loodetavasti Eesti poisid peavad vastu

Kevadel Götzise mitmevõistlusel neljanda koha pälvinud Karel Tilga ütles ERR-ile, et on saanud sel aastal kergejõustiku maailmameistrivõistlusteks suuremate takistusteta valmistuda. Mitmevõistleja ütles, et Budapesti kuumad tingimused teevad kümnevõistluse veelgi ettearvamatumaks.

25-aastane Tilga ütles ERR-ile, et MM-debüüt teda ei heiduta. "Kõige suuremal, olümpial, olen ära käinud. Ma arvan, et midagi uut konkurentsi ja protseduuride mõttes ei tohiks olla," ütles eestlane.

Ta sõnas, et on heas vormis, sest pole sel aastal vigastuste tõttu pidanud ühtegi trenni vahele jätma. "Tunne on hea, olen saanud probleemideta valmistuda. Loodan, et vorm on sama hea kui kevadel. Võib-olla on natuke võistluskogemust juurde tulnud. Loodetavasti kõik kokku tuleb hea tulemus," sõnas Tilga.

Ta ütles, et konkurents Budapestis tuleb tihe, kuid kuumad tingimused võivad nii mõnegi kaika kodaraisse visata. "Paarisaja punkti sees on mitu meest. Need, kes seal allpool on, võivad ka juurde panna. Kümnevõistlus on ettearvamatu, eriti sellise ilmaga. Ise arvan, et neid ärakukkujaid tuleb ikka päris mitu, loodetavasti Eesti poisid peavad vastu," ütles Tilga.

Tilga ise kuuma ei karda. "Ma arvan, et Georgias oli selline ilm lahjem päev. Kui Indianas olin, kus praegu trenni teen, oli enam-vähem sarnane ilm. Usun, et saan hakkama," sõnas Tilga. "Tahaks lõpuni teha ilusti. Tean, et vorm on hea ja kui lõpuni teen, siis tuleb summa ka selline, millega võin rahul olla. See on hea eesmärk mulle."

Budapestis toimuvatel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel saab meeste kümnevõistlus alguse 100 meetri jooksuga reedel kell 11.05.