Erm: eelkõige on MM ülevaatus järgmise aasta olümpiamängudeks

"Muidu ütleks, et vorm on päris hea, aga viimased paar päeva olen nohune olnud. See tekitab väikest ebamugavust ja plahvatust on ka vähem," kommenteeris Erm oma vormi.

Enne MM-i keskendus Erm aladele, mis Eesti meistrivõistlustel liiga hästi välja ei tulnud. "Peale Eesti meistrivõistlusi ma puhkasin natukene ja siis vaatasin, mis alad ülevaatamist vajavad ning tegelsin nendega siis rohkem. Ülevaatamist vajasid teivas- ja kõrgushüpe ning tõkkejooks, eks siis näeb, mis võistlustel välja tuleb," sõnas Erm.

"Eelmise aasta üheksanda koha tahaks üle teha, aga eelkõige on see ülevaatus järgmise aasta olümpiamängudeks. Võistlus hästi välja tulla ei seda, kui ei naudi seda. Ma pole vaadanud, kes siia kohale üldse on tulnud ning punkte vaatan alles enne 1500 meetri jooksu," rääkis kümnevõistleja oma eesmärkidest.

Oma tugevusteks peab Erm jooksualatsid ning parandada sooviks ta kaugushüppe sooritust. "400 meetrit on mul alati suht kindel olnud ja jooksudega üldse on hästi. Kauguses loodan pakule paremini pihta saada kui Eesti meistrivõistlustel," lõpetas Johannes Erm.