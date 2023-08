Õiglane: tunne on mõnus, saan täitsa enesekindlalt peale minna

Mullu EM-pronksi võitnud Õiglane käis teda aastaid kimbutanud pöiaprobleemi leevendamiseks operatsioonil. Juuli viimastel päevadel toimunud Eesti meistrivõistlused pidi mitmevõistleja reielihase vigastuse tõttu pooleli jätma.

Õiglane ütles Ragnar Kaasikule, et kuigi teekond MM-ile on olnud keeruline, on ta võistluse eel enesekindel. "Praegu on [pöid] okei, seda ma ei pea isegi mõtlema. Enne eestikaid suutsin tagareiele väikese rebendi külge saada ja olen seda proovinud korda saada. Praegu on selles osas okei, lihas on ilusti korras, lihtsalt pole sellel perioodil sellist treeningut saanud teha, mida tahaks või oleks pidanud," sõnas mitmevõistleja. "Üleüldine tunne on mõnus, saan täitsa enesekindlalt peale minna."

Õiglane tõdes, et ei ole sel aastal korralikult veel kümnevõistlust kokku panna saanud, kuid arvas, et eelnev kogemus tuleb kindlasti kasuks. "Tulemuse mõttes ei olegi tähtis, et oleks midagi all, pigem on see, et mingid teatud alad võistlusolukorras võiks all olla. See on ainuke asi, mis võib keeruliseks minna. Üleüldiselt ma ei muretse, olen ikkagi päris paljudel võistlustel käinud - tean, mis mind ees ootab ja mis tegema pean. Tuleb lihtsalt olla enesekindel ja teha oma asja, ei tule mõelda, mis teised teevad. Tuleb oma joont ajada."

29-aastane kergejõustiklane rääkis, kui tähtis on talle taaskord suurvõistlustel osaleda. "Maailmameistrivõistlused on olümpia järel ikkagi suuruselt teine võistlus. See on minu jaoks väga tähtis, ütlen ausalt, et MM on minule kõige meelelähedasem," sõnas Õiglane.

"Eriti, kui see on Euroopas, sest Euroopa publik on natuke targem kui Euroopast väljas. Selle publiku ära kasutamine, sealt endasse jõudu saamine, on kindlasti minu võti. Ma juba ootan seda võistlust, MM on nii suur ja see annab kindlasti tulemustele juurde," lisas mitmevõistleja.

Budapestis toimuvatel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel saab meeste kümnevõistlus alguse 100 meetri jooksuga reedel kell 11.05.