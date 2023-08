Laak: suudame näidata väga palju paremat mängu

"Nad surusid alguses serviga päris korralikult, ise ei saanud paari lööki maha ja siis tekkis võib-olla närv. Järsku oli seis halb ja sealt oli keeruline välja tulla. Olime terve mäng tagaajajad, esimeses geimis suutsime välja tulla, teistes mitte," rääkis mängu järel Kertu Laak.

Väsimuse arvele Eesti parimana 16 punkti toonud Laak teisipäevast kaotust panna ei tahtnud. "Kõigil on sama palju mänge olnud, psühholoogiliselt ka: läksime endast kõike andma ja andsime nii palju kui oli, aga täna lihtsalt ei piisanud," sõnas ta.

Et D-grupist veel edasi pääseda, peab võrkpallinaiskond kolmapäeval 3:0 võitma Hispaaniat ja lootma, et Soome kaotab Hollandile.

"Meil on praegu tõestamist väga palju. Ega Hispaania ei ole nõrk vastane, aga me suudame ka väga palju paremat mängu näidata kui täna. Tahaksin ka ise oma mängu homseks [kolmapäevaks] parandada, täna ma ise enda mänguga kindlasti rahule jääda. Nii kaua kuni meil on võimalus edasi saada, üritame pead püsti hoida," kinnitas diagonaalründaja.