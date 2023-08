Koondise võitlusvaimus pettunud Miilen: tunnen, et meil jäi midagi sisse

Avageimis tuli Eesti naiskond välja üliraskest seisust, kui oli taga 15:22 ja 20:24, ent võitis järjest geimi viimased kuus punkti. Pingeline teine geim kuulus aga Slovakkiale ning sealt edasi jäi eestlannade vastupanu kesiseks.

"Tunnen, et me ei võidelnud nii palju kui eelmistes mängudes, kus oleme endast tõesti kõik platsile jätnud," rääkis nurgaründaja Kristiine Miilen kaotuse järel ERR-ile. "Ei tea, kas oli väsimus või see, et teadsime, et oleme vastu nurka surutud. Me ei mänginud nii julgelt ega vabalt kui enne. Mul on sellest kahju, seda mängu oleks pidanud mängima minema nii, et pärast pole midagi kahetseda. See pole nii, tunnen, et meil jäi midagi sisse," sõnas Miilen.

Eesti on D-alagrupis jätkuvalt võiduta ja asub kuuendal kohal, ent edasipääsuvõimalused on jätkuvalt alles. Selleks tuleb kolmapäeval 3:0 võita Hispaaniat ja loota, et Soome kaotab Hollandile.

"Kaitses on nad väga head, nad tuleb võrgust eemale ajada," rääkis Miilen kolmapäevase vastase kohta. "Lootus veel elab! Edasipääs edasipääsuks, ma tahaks lihtsalt ühe võidu kätte saada. Publikust ja endast on kahju, üritad ja üritad, aga pall ei jäänud lihtsalt pikkade pallivahetuste järel maha," oli Miilen pettunud.