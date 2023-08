Crouser ERR-ile: see kuldmedal on kõige erilisem, mis võitnud olen

Kergejõustiku maailmameistrivõistlustel tervisemurede kiuste MM-tiitlit kaitsnud kuulitõuke maailmarekordi omanik Ryan Crouser ütles ERR-ile, et laupäevane kuldmedal on tema karjääri kõige erilisem.

Crouser teatas päev enne MM-i, et tema säärest leiti kaks trombi, kuid kahekordne olümpiavõitja sai arstidega konsulteerimise järel siiski MM-il võistelda. Laupäeva õhtul tõukas ameeriklane teises voorus 22.98, kuid saatis viimasel katsel kuuli 23,51-meetrisele õhulennule, millega teenis enda teise MM-tiitli.

"Ma tõesti ei teadnud, mis vormis ma olen, viimased 20 päeva on olnud suur kohanemine. Iga treeningpäev oleme mõelnud, mida ma suudan teha ja mida ei suuda," ütles Crouser pärast võistlust Ragnar Kaasikule. "Ma ei teadnud, mis vormis ma olen, aga kui väljakule astusin, tundsin ennast nii rõõmsalt, et saan võistelda. Rahvas oli vinge, õhkkond oli vinge."

Ameeriklane ütles, et esimesed viis katset ei läinud puhtalt. "Eksisin igal tõukel. Viis tehnilist viga, üks iga katse kohta. Parandasin ühe ära, teine tuli üles, parandasin selle ära, veel üks kerkis. Lõpuks kuuendas voorus tõmbasin kõik ilusti kokku. Polnud mu kaugeim tõuge (23.56), aga füüsilisi piiranguid arvesse võttes oli see mu elu parim esitus," sõnas Crouser, kes ütles, et 2023. aasta MM-kuld on tema kõige erilisem medal.

"Viimased maailmameistrivõistlused ja olümpiamängud on läbi raskuste tulnud. Ootan juba Pariisi [olümpiamänge], kus loodetavasti on kõik hea ja mugav," lõpetas ameerikane.