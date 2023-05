VIDEO | Ryan Crouser purustas kuulitõuke maailmarekordi

30-aastane Crouser saatis Los Angeleses toimunud Continental Touri etapil neljandal katsel kuuli 23 meetri ja 56 sentimeetri kaugusele, ületades enda eelnevat maailmarekordit 19 sentimeetriga.

"Olen väga elevil, sest tõuge ei olnud puhas. Tundsin, et sain sellele palju jõudu taha," ütles kuulitõukaja pärast võistlust ning lisas, et on lihvinud enda tehnikat ning rekordiline tõuge oli näide selle toimimisest.

Crouser tõukas selle aasta veebruaris kuuli 23 meetri ja 38 sentimeetri kaugusele, kuid see tulemus ei läinud lõpuks maailmarekordina arvesse, kuna rahvusvahelise kergejõustikuliidu teatel polnud tõukering nõuetele vastav. Ka tema uus rekord peab läbima ratifitseerimisprotsessi.

Nii välis- kui ka sisetingimuste maailmarekordiomanik on lisaks kahekordne olümpiavõitja (2016. aastal Rio de Janeiros ja 2021. aastal Tokyos) ja krooniti mullu Oregonis esmakordselt ka maailmameistriks.