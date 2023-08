Konontšuk: sõuame selle pundiga kaugele

"Oli tõesti korralik karusell, uskumatu mäng oli. Sellist tulemust me ootasime, tegime väga korraliku ettevalmistuse ja olime valmis selleks mänguks," sõnas Konontšuk pärast võitu ERR-ile.

Eesti koondis alustas kohtumist kiirelt ning võitis avaveerandi kaheksa punktiga, vahepeal juhiti esimesel perioodil ka kümne punktiga. "Kuidagi lendasime tuhhiga peale, aga nad said ruttu sellest üle ja tulid järgi. Said kaitses mitu palli kätte, me ei suutnud skoorida ja nemad skoorisid. Nii see vahe kahanes," selgitas koondislane.

Kolmanda perioodi alguses tabas Eestit mõõn ja peagi jäädi lausa kümne punktiga taha. "Pidime ennast ümber sätestama ja kokku võtma, sellistel hetkedel on väga raske uuesti tagasi ronida. Kui terve mäng juhid ja järsku oled kümnega taga - see on tugev löök. Suutsime õnneks ennast kokku võtta ja tagasi mängu tulla."

"Põrgatasime liiga palju. Ühe mehe kätte jäi pall liiga kauaks, tegime halbu otsuseid. Üritasime kohe pärast esimest liikumist kohe kuhugi palli toppida või üks-üks ette võtta, sellega ei tulnud mingeid võimalusi," selgitas 12 silma visanud Konontšuk kolmanda veerandi algust.

Lõpuks tuldi siiski aga kaotusseisust välja ning koondis pälvis 67:65 võiduga alagrupist edasipääsu. Nüüd tuleb ära oodata veel kolmapäevane mängupäev, et näha, kellega Poolas peetaval play-off'il vastamisi minnakse.

Konontšuk ütles, et noorel koondisel oli palju kahtlejaid, kuid mängijad ei kaotanud kordagi alagrupiturniiri vältel usku. "Kõva punt on koos. Sellise pundiga ei uskunud paljud, et me siin edasi saame, aga me uskusime ja meil on kõva punt. Sellega sõuame kaugele," sõnas koondislane.