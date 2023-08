Eesti alistas olümpia eelvalikturniiril Iisraeli ja jõudis alagrupist edasi

Eesti alustas mängu paremini, minnes juhtima 4:0 ja 6:5 eduseisult ka 15:5. Avaveerandi lõpuks oli edu kaheksa silma ehk 20:12.

Teisel veerandil hakkas Iisrael tasapisi vahet vähendama, jõudes vaid ühe punkti kaugusele (27:28) ja mõni hetk hiljem ka viigini (32:32). Esimese poolaja võitis siiski Eesti 36:34.

Kolmanda perioodi alguses tabas Eestit mõõn ja peagi jäädi lausa kümne punktiga taha (38:48). Sealtpeale hakkas aga asi vaikselt taas üles minema - Iisraelile vastati 12:1 vastuspurdiga ja kolmanda veerandi lõpuks oli Eesti endiselt kahega peal 52:50.

Neljas veerandaeg kulges punkt-punkti mängus. Korraks jäädi 56:57 taha, aga siis pääseti neljaga peale (61:57). Iisrael juhtis veel 62:61, aga siis jõuti Joonas Riismaa ja Kaspar Treieri toel 66:62 eduseisu.

Viimasel minutil sai Iisraeli tähtmängija Yam Madar veel tehnilise vea ja kuna ta oli varem teeninud ebasportliku, siis saadeti ka platsilt minema. Eelnevalt oli Bar Timor tabanud ülikauge kolmese, aga Artur Konontšuk tabas Madari vea järel vabaviske ja rohkem skoori ei tehtud.

Eesti parim oli 16 punktiga Kaspar Treier, kes tabas viiest kaugviskest neli. Artur Konontšuki arvele jäi tosin silma. Iisraeli ridasid vedasid Roman Sorkin 18 ja Bar Timor 15 punktiga.

"Iisrael mängib meie jaoks veidrat korvpalli: pressivad palju, vahetavad palju," kommenteeris Treier ERR-ile. "Olime selle jaoks üpris valmis ja saime üpris hästi hakkama, aga mõni hetk tekkis pallikaotusi ja nii see kahjuks on."

Riismaa sõnul oli tegemist füüsiliselt väga raske mänguga. "Aga lõpus võitsime ja ma arvan, et see on kõige olulisem," ütles ta. "Publik andis meile palju tuge ja ma arvan, et see oli üks põhjus, miks ma lõpus kaitses õnnestusin vahelduseks."

Kolm võistkonda teenisid Tallinnas toimunud turniiril kaks võitu, aga omavaheliste mängude korvidevahe andis parima edu Iisraelile ja teisena sai edasi Eesti. Tšehhi jaoks sai olümpiaunistus otsa.

Eesti jaoks jätkub turniir nüüd reedel, 18. augustil Gliwices, kus tuleb vastamisi minna B-alagrupi parimaga. B-alagrupi viimased mängud peetakse kolmapäeval ja seejärel selgub, kas Eesti järgmine vastane on Poola, Bosnia ja Hertsegoviina või Portugal.

Edu korral mängib Eesti 20. augustil Gliwices ka eelvalikturniiri finaali ja üksnes turniiri võitja pääseb olümpiamängude kvalifikatsiooniturniirile.

Eesti - Iisrael:

Eelvaade:

Tegemist on alagrupiturniiri viimase vooru kohtumisega. Eesti alustas turniiri 74:77 kaotusega Tšehhile ja alistas seejärel Põhja-Makedoonia 83:59. Iisraeli koondis on saanud kirja kaks võitu: kõigepealt alistati Põhja-Makedoonia 86:65 ja seejärel Tšehhi 80:67.

Neljaliikmelisest alagrupist pääsevad jätkama kaks paremat. Tšehhi alistas viimase vooru avamängus Põhja-Makedoonia 94:82 (19:16, 26:23, 26:19, 23:24) ja tõusis sarnaselt Iisraeliga kahe võidu peale, aga kui Eesti saab Iisraelist jagu, pääsetakse siiski poolfinaali.

Eesti koondislase Artur Konontšuki sõnul on tegemist aga kolmest vastasest kõige tugevamaga. "Seda näitas ka Tšehhi ja Iisraeli omavaheline mäng. Tuleb korralikult ette valmistuda selleks mänguks," tõdes Konontšuk tähtsa mängu eel ERR-ile.

"Kõik hakkab tahtest. Ma arvan, et alati võidab see meeskond, kes tahab rohkem. Nii on ka treener öelnud ja nii olen ise aru saanud."

"Tulebki võidelda iga palli eest - seda nii kaitses kui ka rünnakul," jätkas ta. "Tuleb olla enesekindel, julgelt mängida, agressiivselt mängida, otsida üles oma meeskonnakaaslased ja teha õigeid otsuseid."