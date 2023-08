Finaali pääsenud Hispaania peatreener: vastase osas meil eelistust pole

Mõlemal naiskonnal oli poolfinaalis mitmeid võimalusi, kuid Hispaania asus kohtumist 81. minutil Salma Paralluelo väravast juhtima. "See oli minu jaoks maagiline hetk, olin ekstreemselt õnnelik. Lõin eelmises mängus enda turniiri esimese värava ja nüüd kohe veel üks lüüa on imeline," sõnas pingilt sekkunud ründaja pärast kohtumist.

Kuigi Paralluelo viis hispaanlannad juhtima, ei andnud Rootsi alla ning 88. minutil jäi Rootsi ründaja Rebecka Blomqvist üksinda Hispaania karistusalasse ning realiseeris viigivärava.

Lõppsõna jäi siiski Hispaaniale ning vaid minut hiljem otsustas lõpptulemuse 23-aastane Olga Carmona Garcia, kelle kauglöök põrkas vastu latti ja siis juba Rootsi väravasse. "See oli ausalt öeldes hullumeelne. Jooksin tähistades pingi poole ja kõik kuhjusid mulle lihtsalt peale. Ma ei saanud hingata. See oli nii uskumatu hetk, ma ei unusta seda eales," sõnas kangelanna.

Kolmapäeval mängivad teises poolfinaalis võõrustajamaa Austraalia ja valitsev Euroopa meister Inglismaa. Hispaania peatreener Jorge Vilda ütles pärast mängu, et on oma mängijate üle uhke, kuid töö pole veel tehtud.

"Jälgime väga pingsalt, mis [finaalis] juhtub. Mõlemad naiskonnad on ekstreemselt tugevad, neil on head treenerid. Mõlemad on näidanud, et on piisavalt head, et finaalis mängida, nad on siia jõudnud oma oskuste toel. Need on kaks parimat meeskonda, kes poolfinaali jõuda oleks saanud, meil ei ole eelistust," sõnas juhendaja.

Poolfinaal Austraalia ja Inglismaa vahel algab kolmapäeval kell 12.45, pühapäeval kell 12.40 algab maailmameistrivõistluste finaalmäng. Mõlemad kohtumised on nähtavad ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.