Euroopa meister Inglismaa jõudis võõrustajate arvelt finaali ka MM-il

Tempokalt möödunud kõrgetasemelises mängus läks juhtima Inglismaa, kui Manchester Unitedi ründav poolkaitsja Ella Toone saatis 36. minutil palli 11 meetrilt Austraalia värava ristnurka.

Sel turniiril vigastusega võidelnud, aga nüüd taas algkoosseisus alustanud Austraalia suurim staar Sam Kerr viigistas 63. minutil hiilgava soolorünnaku ja kauglöögiga, aga kaheksa minutit hiljem kasutas Manchester City ääreründaja Lauren Hemp ära võõrustajate kehva kaitsetöö ning viis taas inglannad ette.

Austraalial oli järgnevate minutite jooksul veel mitu võimalust viigistada, ühel puhul osutus Kerri pealöök liiga tugevaks, siis pidi madala löögi tõrjumiseks sekkuma ka Inglismaa väravavaht Mary Earps ning Kerr saatis Austraalia ehk parima võimaluse karistusalast üle lati. Jalgpalli üks põhitõdesid kehtis ka kolmapäeval: 86. minutil vabastas Hemp hiilgava eeltööga Alessia Russo, kes saatis madala löögi võrku ning vormistas lõppskooriks 3:1.

Valitsev Euroopa meister Inglismaa pääses MM-finaali esmakordselt, kahel viimasel turniiril piirduti poolfinaaliga. Pühapäevases finaalis kohtub Inglismaa samuti esimest korda nii kaugele jõudnud Hispaaniaga, Austraalia mängib päev varem kolmanda koha peale Rootsiga.

Enne mängu:

Võõrustaja Austraalia alustas MM-i 1:0 võiduga debütandi Iirimaa üle, kaotas siis ootamatult 2:3 Nigeeriale, aga tagas olümpiavõitja Kanada 4:0 alistamisega siiski alagrupivõidu. Kaheksandikfinaalis said austraallannad 2:0 jagu Taanist, veerandfinaalis võideti väravateta lõppenud normaal- ja lisaaja järel dramaatilises penaltiseerias Prantsusmaad.

Inglismaa läbis alagrupiturniiri veatult, kui alistas varajaste väravate toel nii Haiti kui Taani 1:0 ja sai siis Hiinast jagu 6:1. Kaheksandikfinaalis Nigeeria vastu saadi võit alles penaltiseeria abil, samuti teenis rumala punase kaardi alagrupifaasis säranud Lauren James, kes saab võistkonnaga liituda alles finaaliks. Veerandfinaalis võitsid inglannad 2:1 Colombiat.

Austraalia seniseks parimaks tulemuseks MM-il olid kolm järjestikust veerandfinaali aastatel 2007-15, Inglismaa jõudis kahel eelmisel MM-finaalturniiril samuti poolfinaali, kuid kaotas 2015. aastal Jaapanile ning neli aastat hiljem USA-le. Küll on Inglismaa valitsevaks Euroopa meistriks.

Austraalia on pidanud suurema osa turniirist hakkama saama ilma tähtmängija Sam Kerrita, tema asemel on esile kerkinud kolm väravat löönud Hayley Raso. "Sam Kerr on väga hea mängija ja austame teda, aga Austraalia on palju enamat kui Sam Kerr, sest lõppude lõpuks on see tiimimäng," sõnas Inglismaa peatreener Sarina Wiegman teisipäevasel pressikonverentsil.

"Tema õlgadel lasub palju survet, sest kõik ootavad temalt ja tema koondiselt suuri asju. Austraalia on turniiri jooksul kasvanud, tulnud välja rasketest olukordadest. Ootame väga keerulist vastast. Nad mängivad kodus, atmosfäär saab olema ilus. Tuleb väga pingeline, väga võitluslik mäng," lisas Wiegman.

Esimene finalist selgus teisipäeval, kui Hispaania alistas dramaatilise mängulõpu järel Rootsi 2:1. Hispaanlannade jaoks oli ajalooliseks saavutuseks juba pääsemine veerandfinaali.